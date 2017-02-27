Запорожье
40,70/40,75
39,00/39,35
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 жов, 2022 09:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ожидаю снижение курса налички после начала выплат этих депозитов. Вопрос - до какого уровня?
Даже сейчас есть разница на продаже в окнах (условно 40.75) и Привате (40.45).
По идее НБУ сейчас выгодно отменить запрет на вывески обменок, чтобы нивелировать эту разницу и заодно начать по копеечке повышать курс под депозиты, чтобы выйти через пару месяцев на сбалансированный рыночный курс, под который потом уже открывать и безнал.
Но где эти идеи, а где цели НБУ?
Додано: Чет 20 жов, 2022 10:23
Это ваши идеи, одни из. А кого-то все и так устраивает. Крутильщики рано или поздно опустят курс ЧР. А МБ в последние 3 мес более менее сбалансирован, зачем что-то трогать? Предыдущее поднятие курса с 29 до 36 автоматически подняло курс чр с 36 до 40. К сбалансированности МБ также добавится повышение ставок по овгз, которое за последние 3 мес по прибыльности не уступают доллару.
Побочный эффект разницы в курсах давит на теневую экономику, что тоже полезно.
Додано: Чет 20 жов, 2022 11:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
По НБУ нічого не чути?
Додано: Чет 20 жов, 2022 11:46
Вже за годину -
Пресбрифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики - жовтень 2022
Додано: Чет 20 жов, 2022 12:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Може, хочуть мати Клуб -200
Додано: Чет 20 жов, 2022 12:43
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 20 жов, 2022 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 жов, 2022 13:00
Додано: Чет 20 жов, 2022 13:01
Та нарешті здійсниться мрія всіх поколінь чиновників відкопати матраци та дезінфікувати. Ні ну можна звичайно допускати, що вони грають з вами в одній команді, як і Кирюша. Як його здоров'я, повертатися не збирається?
Востаннє редагувалось копейка в Чет 20 жов, 2022 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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