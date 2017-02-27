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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10051100521005310054
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:03

Пишний: залишити існуючу облікову ставку на рівні 25%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Щось Пишний виглядає втомленим.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:20

  greenozon написав:Пишний: залишити існуючу облікову ставку на рівні 25%


Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що споживча інфляція в Україні у вересні становила до 24,6% у вересні, а базова інфляція перевищила 20%.

За попередніми оцінками НБУ, прискорення інфляції триває й у жовтні.

Основними чинниками зростання інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни росії проти України. Зокрема:

порушення ланцюгів постачання;
руйнування виробництв;
скорочення пропозиції товарів та послуг;
збільшення витрат бізнесу.

Крім цього, проінфляційним чинником став ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США, а також зростання інфляції у світі.

Водночас фактична цінова динаміка була очікуваною та навіть дещо нижчою за липневий прогноз НБУ. Зростання цін стримували фіксація тарифів на житлово-комунальні послуги і насичення внутрішнього ринку пальним разом зі збереженням його пільгового оподаткування.

"Планове зменшення обсягів монетизації бюджету, а також додаткові заходи Національного банку з калібрування валютних обмежень сприяли зниженню тиску на валютному ринку і відповідно стримували погіршення очікувань", – додав очільник регулятора.
jump
 
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