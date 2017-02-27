То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Саме цікаве - торкається лі це діючих депозитів?
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:17
2805
діючі куплені не за курсом НБУ іх це не стосується
додали новий пункт у постанові для купівлі за курсом нбу
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:26
Зробити всіх разом!©)))
Я так розумію, що завтра нам виплатять премію
Головне, що минулого місяця все повиплачували до 12го числа, а цього місяця, як навмисне затримали
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:29
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:31
Поки доллари. А до січня все ще може може змінитися
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............20.10.2022...........21.10.2022
дата розрахунку..............19.10.2022............20.10.2022
Євро.................................35,7623.................35,8866...+0.35%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9814 (вчера 0.9780).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.54 (вчера 112.77)
А что с ними случилось?
Я пока не видел никаких признаков отмены этого аттракциона невиданной щедрости или изменения его условий. Появление еще одного инструмента не исключает действие старого.
Официальные сообщения НБУ - это не те тексты, в которых нужно пытаться что-то читать между строк. О принудительной конвертации остальных депозитов речь не идет.
Сначала нужно увидеть, как это заработает?
Если и буду, об этом никто не узнает. В исполнении финансового стриптиза на форуме я никогда замечен не был
Мы можем обсуждать финансовые инструменты и общее состояние экономики, а личную финансовую стратегию каждый выбирает самостоятельно под собственную ответственность.
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:38
Дякую за коментар, мені цього цілком достатньо.
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