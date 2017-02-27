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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10053100541005510056>
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?

То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Саме цікаве - торкається лі це діючих депозитів?
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Так я так и не понял, остаются конверт депо или нет??
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:17

2805
діючі куплені не за курсом НБУ іх це не стосується
додали новий пункт у постанові для купівлі за курсом нбу
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:18

asti
так
конверт п12.1.4
конверт нбу п 12.1.5
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:26

Зробити всіх разом!©)))

  Сибарит написав:НБУ предложил для граждан хитрый валютный своп через депозит.

Я так розумію, що завтра нам виплатять премію :D
Головне, що минулого місяця все повиплачували до 12го числа, а цього місяця, як навмисне затримали :wink: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:29

  Vadim1212 написав:2805
діючі куплені не за курсом НБУ іх це не стосується
додали новий пункт у постанові для купівлі за курсом нбу




Як не за курсом НБУ?
Позавчора я відкрив конвертаціїний депозит в приваті на 100 000 грн.
Що я отримаю в січні?
Доларі чи гривні?
2805
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:31

  2805 написав:
  Vadim1212 написав:2805
діючі куплені не за курсом НБУ іх це не стосується
додали новий пункт у постанові для купівлі за курсом нбу




Як не за курсом НБУ?
Позавчора я відкрив конвертаціїний депозит в приваті на 100 000 грн.
Що я отримаю в січні?
Доларі чи гривні?

Поки доллари. А до січня все ще може може змінитися
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............20.10.2022...........21.10.2022
дата розрахунку..............19.10.2022............20.10.2022
Євро.................................35,7623.................35,8866...+0.35%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9814 (вчера 0.9780).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.54 (вчера 112.77)

  Успіх написав:Хлопці - ну я ж неодноразово писав, що "щось - та й придумають" з тими депо)))
Ну не може такий атракціон нечуваної щедрості триватиме вічно?)))

А что с ними случилось?
Я пока не видел никаких признаков отмены этого аттракциона невиданной щедрости или изменения его условий. Появление еще одного инструмента не исключает действие старого.
Официальные сообщения НБУ - это не те тексты, в которых нужно пытаться что-то читать между строк. О принудительной конвертации остальных депозитов речь не идет.

  копейка написав:Чи будете використовувати цей інструмент на практиці для збереження своїх заощаджень?

Сначала нужно увидеть, как это заработает?
Если и буду, об этом никто не узнает. В исполнении финансового стриптиза на форуме я никогда замечен не был :)
Мы можем обсуждать финансовые инструменты и общее состояние экономики, а личную финансовую стратегию каждый выбирает самостоятельно под собственную ответственность.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:38

  Сибарит написав:
  копейка написав:Чи будете використовувати цей інструмент на практиці для збереження своїх заощаджень?

Сначала нужно увидеть, как это заработает?
Если и буду, об этом никто не узнает. В исполнении финансового стриптиза на форуме я никогда замечен не был :)
Мы можем обсуждать финансовые инструменты и общее состояние экономики, а личную финансовую стратегию каждый выбирает самостоятельно под собственную ответственность.

Дякую за коментар, мені цього цілком достатньо.
копейка
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