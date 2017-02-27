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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10053100541005510056
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:57

  копейка написав:Чи будете використовувати цей інструмент на практиці для збереження своїх заощаджень?

При наличии 33 банок по предыдущей схеме смысла мало. Разве какой Долярчик вложится от безвыходи 8)
  Успіх написав:
  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?

То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))

А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:07

  Успіх написав:
  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?

То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))
20,5 % на 3мес
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:07

2805
[quote][/quote]
ви відкрили по комерційному курсу привата для онлайн операцій ( картки та депо) 37,45___
а курс НБУ 36,56_____
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:08

  2805 написав:
  Vadim1212 написав:2805
діючі куплені не за курсом НБУ іх це не стосується
додали новий пункт у постанові для купівлі за курсом нбу
Як не за курсом НБУ?
Позавчора я відкрив конвертаціїний депозит в приваті на 100 000 грн.
Що я отримаю в січні?
Доларі чи гривні?

Приватні розписки
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:11

  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ? :lol:

Принесли фантики, забрали фантики. Навар, как на обычных долларовых депо, то есть больше, чем под грущей. Никакого нытья о несправедливом курсе фонда. Если нбу не будет наглеть с курсом, то вполне вменяемо. И никак доп комиссий.
Но без комиссий, схема может быть не интересна тем банкам, которые не нуждаются в долларе, типа котобанки. Я не сильно вычитывал, какие плюшки дают за это банкам, в частности выполнения валютных позиций.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 20 жов, 2022 15:15, всього редагувалось 3 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:11

  Ромасик написав:
  2805 написав:
  Vadim1212 написав:2805
діючі куплені не за курсом НБУ іх це не стосується
додали новий пункт у постанові для купівлі за курсом нбу
Як не за курсом НБУ?
Позавчора я відкрив конвертаціїний депозит в приваті на 100 000 грн.
Що я отримаю в січні?
Доларі чи гривні?

Приватні розписки
з "підпис_здесь"© від самОго ЗЕ ?!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А як нині НБУ змінює курс? Окрему постанову видає на планових засіданнях? Чи може просто посеред дня змінити без попереджень?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:44

  Rebel написав:А як нині НБУ змінює курс? Окрему постанову видає на планових засіданнях? Чи може просто посеред дня змінити без попереджень?

Та не, как же без предупреждений? В начале публикается (инсайд), что смены курса точно не будет и только тогда на следующий день меняет.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:46

  bamper написав:Де там той балабол що обіцяв збільшення офіційного курсу? Вже змінив нік?

Ще якесь щось, тут з місяць тому, постійно тринділо пра доллар па 55 на наличке, найближчим часом.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 40.57-40.65
Faceless
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