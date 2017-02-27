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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10054100551005610057
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:46

Можна припустити, що зараз локальне дно по курсу і буде далі невелике зростання від сьогодні і найближчими днями
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:45

  Vadim_ написав:
  bamper написав:Де там той балабол що обіцяв збільшення офіційного курсу? Вже змінив нік?

Ще якесь щось, тут з місяць тому, постійно тринділо пра доллар па 55 на наличке, найближчим часом.

Наша полосата "городская сумасшедшая" :wink:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:14

можна припустити, що оф. курс найближчих півроку буде стабільним
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:20

  undeadserf написав:можна припустити, що оф. курс найближчих півроку буде стабільним


З чого саме припустити? Без електроенергії нас очікує великий стабілізєц чи навіть небачений економічний підйом? Влада на місцях вже каже про пункти обігріву та підвезення води. Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.
amtrans
 
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