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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 жов, 2022 16:46
Можна припустити, що зараз локальне дно по курсу і буде далі невелике зростання від сьогодні і найближчими днями
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Visky
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Додано: Чет 20 жов, 2022 18:14
можна припустити, що оф. курс найближчих півроку буде стабільним
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undeadserf
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Додано: Чет 20 жов, 2022 18:20
undeadserf написав:
можна припустити, що оф. курс найближчих півроку буде стабільним
З чого саме припустити? Без електроенергії нас очікує великий стабілізєц чи навіть небачений економічний підйом? Влада на місцях вже каже про пункти обігріву та підвезення води. Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.
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amtrans
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