undeadserf написав:можна припустити, що оф. курс найближчих півроку буде стабільним
З чого саме припустити? Без електроенергії нас очікує великий стабілізєц чи навіть небачений економічний підйом? Влада на місцях вже каже про пункти обігріву та підвезення води. Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.
Громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції. Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються
Фактически, это механизм индексации гривневых вкладов. В свете наших постоянных дискуссий, интересен такой момент:
Національний банк очікує, що такий інструмент також дасть змогу зв’язати частину структурного профіциту ліквідності в банківській системі, а отже, сприятиме збільшенню конкуренції серед банків за депозити в національній валюті, що відповідно стимулюватиме підвищення відсоткових ставок за гривневими вкладами та поліпшить монетарну трансмісію.
Идея выглядит очень интересной! Посмотрим, в каких масштабах это сработает и насколько привлекательным окажется для банков.
Механизм добровольный. Сторонники конспирологических теорий, уверенные, что все действия НБУ направлены против них лично, могут им не пользоваться, будучи уверенными, что НБУ намерен укрепить гривну
Цікава схема, але на мою думку впроваджувати її потрібно в пенс. фонді. Для тієї частини, яка має назву "накопичувальна"
undeadserf написав:можна припустити, що оф. курс найближчих півроку буде стабільним
З чого саме припустити? Без електроенергії нас очікує великий стабілізєц чи навіть небачений економічний підйом? Влада на місцях вже каже про пункти обігріву та підвезення води. Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.