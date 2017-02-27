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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10054100551005610057
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:46

Можна припустити, що зараз локальне дно по курсу і буде далі невелике зростання від сьогодні і найближчими днями
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:45

  Vadim_ написав:
  bamper написав:Де там той балабол що обіцяв збільшення офіційного курсу? Вже змінив нік?

Ще якесь щось, тут з місяць тому, постійно тринділо пра доллар па 55 на наличке, найближчим часом.

Наша полосата "городская сумасшедшая" :wink:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:14

можна припустити, що оф. курс найближчих півроку буде стабільним
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:20

  undeadserf написав:можна припустити, що оф. курс найближчих півроку буде стабільним


З чого саме припустити? Без електроенергії нас очікує великий стабілізєц чи навіть небачений економічний підйом? Влада на місцях вже каже про пункти обігріву та підвезення води. Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:27

  amtrans написав:Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.

Так казалось бы, людей, которых не интересует курс, в этой ветке в принципе не должно быть. Ни сейчас, ни в другое время.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:29

  moveton написав:
  amtrans написав:Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.

Так казалось бы, людей, которых не интересует курс, в этой ветке в принципе не должно быть. Ни сейчас, ни в другое время.


Ви певно з тих хто навіть не знає що в назві теми означає абревіатура ДС :(
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:31

  amtrans написав:З чого саме припустити?

Якщо б НБУ планував відпускати курс у вільне плавання, то б не вигадував таких депо - "ринок" сам усе б врівноважив.
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:34

  amtrans написав:Ви певно з тих хто навіть не знає що в назві теми означає абревіатура ДС :(

Факт. Предполагал, что инициалы автора первого поста в этой теме. Но это только моя личная гипотеза.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:53

  Сибарит написав:НБУ предложил для граждан хитрый валютный своп через депозит.
Громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції. Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються

Фактически, это механизм индексации гривневых вкладов.
В свете наших постоянных дискуссий, интересен такой момент:
Національний банк очікує, що такий інструмент також дасть змогу зв’язати частину структурного профіциту ліквідності в банківській системі, а отже, сприятиме збільшенню конкуренції серед банків за депозити в національній валюті, що відповідно стимулюватиме підвищення відсоткових ставок за гривневими вкладами та поліпшить монетарну трансмісію.

Идея выглядит очень интересной!
Посмотрим, в каких масштабах это сработает и насколько привлекательным окажется для банков.

Механизм добровольный. Сторонники конспирологических теорий, уверенные, что все действия НБУ направлены против них лично, могут им не пользоваться, будучи уверенными, что НБУ намерен укрепить гривну :)


Цікава схема, але на мою думку впроваджувати її потрібно в пенс. фонді.
Для тієї частини, яка має назву "накопичувальна" :roll: :!:
LEXX
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:54

  amtrans написав:
  undeadserf написав:можна припустити, що оф. курс найближчих півроку буде стабільним


З чого саме припустити? Без електроенергії нас очікує великий стабілізєц чи навіть небачений економічний підйом? Влада на місцях вже каже про пункти обігріву та підвезення води. Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.

Паніка це добре, мені скоро здавати доляри
Ромасик
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  #<1 ... 10054100551005610057
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