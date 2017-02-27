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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:02
Ромасик написав:
А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?
это в гривне 13% в миг.
а если нал уйдет вверх то в баксах никаких 13% в миг не будет.
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mephala
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:09
Ромасик написав: копейка написав:
Чи будете використовувати цей інструмент на практиці для збереження своїх заощаджень?
При наличии 33 банок по предыдущей схеме смысла мало. Разве какой Долярчик вложится от безвыходи
Успіх написав: Vitalych-new написав:
Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?
То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))
А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?
НЕ в миг И ПРИ условии, что курс 42 будет именно на дату разрыва 6-ти-месячного депозита...
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:30
Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6
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Alex2007
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:48
amtrans написав: moveton написав: amtrans написав:
Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.
Так казалось бы, людей, которых не интересует курс, в этой ветке в принципе не должно быть. Ни сейчас, ни в другое время.
Ви певно з тих хто навіть не знає що в назві теми означає абревіатура ДС
Вы случайно не в курсе а где он?
Почему не пишет?
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Анд_рей
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:54
Він зверху вже все пише і бачить. Свята людина,все нам розжовував...
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:05
mephala написав: Ромасик написав:
А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?
это в гривне 13% в миг.
а если нал уйдет вверх то в баксах никаких 13% в миг не будет.
Все вам не так
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Ромасик
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