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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10055100561005710058
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:02

  Ромасик написав:А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?


это в гривне 13% в миг.
а если нал уйдет вверх то в баксах никаких 13% в миг не будет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:09

  Ромасик написав:
  копейка написав:Чи будете використовувати цей інструмент на практиці для збереження своїх заощаджень?

При наличии 33 банок по предыдущей схеме смысла мало. Разве какой Долярчик вложится от безвыходи 8)
  Успіх написав:
  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?

То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))

А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?


НЕ в миг И ПРИ условии, что курс 42 будет именно на дату разрыва 6-ти-месячного депозита...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:30

Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6 :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:48

  amtrans написав:
  moveton написав:
  amtrans написав:Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.

Так казалось бы, людей, которых не интересует курс, в этой ветке в принципе не должно быть. Ни сейчас, ни в другое время.


Ви певно з тих хто навіть не знає що в назві теми означає абревіатура ДС :(

Вы случайно не в курсе а где он?
Почему не пишет?
Анд_рей
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Він зверху вже все пише і бачить. Свята людина,все нам розжовував...
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:05

  mephala написав:
  Ромасик написав:А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?

это в гривне 13% в миг.
а если нал уйдет вверх то в баксах никаких 13% в миг не будет.

Все вам не так
Ромасик
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