Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:02
Ромасик написав:
А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?
это в гривне 13% в миг.
а если нал уйдет вверх то в баксах никаких 13% в миг не будет.
mephala
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:09
Ромасик написав: копейка написав:
Чи будете використовувати цей інструмент на практиці для збереження своїх заощаджень?
При наличии 33 банок по предыдущей схеме смысла мало. Разве какой Долярчик вложится от безвыходи
Успіх написав: Vitalych-new написав:
Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?
То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))
А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?
НЕ в миг И ПРИ условии, что курс 42 будет именно на дату разрыва 6-ти-месячного депозита...
Миша-клиент
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:30
Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6
Alex2007
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:48
amtrans написав: moveton написав: amtrans написав:
Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.
Так казалось бы, людей, которых не интересует курс, в этой ветке в принципе не должно быть. Ни сейчас, ни в другое время.
Ви певно з тих хто навіть не знає що в назві теми означає абревіатура ДС
Вы случайно не в курсе а где он?
Почему не пишет?
Анд_рей
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:54
Він зверху вже все пише і бачить. Свята людина,все нам розжовував...
Ethereum
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:05
mephala написав: Ромасик написав:
А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?
это в гривне 13% в миг.
а если нал уйдет вверх то в баксах никаких 13% в миг не будет.
Все вам не так
Ромасик
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 02:38
mephala написав: Ромасик написав:
А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?
это в гривне 13% в миг.
а если нал уйдет вверх то в баксах никаких 13% в миг не будет.
Знайшли з ким говорити
Взагалі, дивні люди зустрічаються, я бачив навіть таких, що, роблячи індивідуальне замовлення, замість фіксувати ціну просили перерахувати "по ціні, яка буде на момент відвантаження", і це при тому, що, начебто, має бути очевидним, що ціни я вигадую сам, які забажаю
sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:49
Alex2007 написав:
Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6
Тому -
Думаєм!
Дієм!
Багатієм!
І хитропопі депо - не відкриваємо
Інша річ "старі" депо/конвертаційні - там хоч ризикуємо(що не вчасно віддадуть) - але хоч умови цих депо не настільки хитрозроблені!
Успіх
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:11
новые депо от нбу.в детстве все читали про ходжу насреддина.или ишак или падишах?
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:51
Запорожье
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⚡️США намерены принять закон о помощи Украине на сумму до $50 млрд — NBC
За новый пакет помощи Конгресс собирается проголосовать до января 2023 года. Об этом журналистам издания сообщили (
https://www.nbcnews.com/politics/congre ... -rcna53167
) помощники конгрессмена и источник, близкий к правительству Украины.
С февраля 2022 года Конгресс выделил Украине в общей сложности $65 млрд.
edvardd
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