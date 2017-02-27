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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10056100571005810059>
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:02

  Ромасик написав:А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?


это в гривне 13% в миг.
а если нал уйдет вверх то в баксах никаких 13% в миг не будет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:09

  Ромасик написав:
  копейка написав:Чи будете використовувати цей інструмент на практиці для збереження своїх заощаджень?

При наличии 33 банок по предыдущей схеме смысла мало. Разве какой Долярчик вложится от безвыходи 8)
  Успіх написав:
  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?

То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))

А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?


НЕ в миг И ПРИ условии, что курс 42 будет именно на дату разрыва 6-ти-месячного депозита...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:30

Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6 :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:48

  amtrans написав:
  moveton написав:
  amtrans написав:Я взагалі не розумію кого сьогодні цей курс хвилює.

Так казалось бы, людей, которых не интересует курс, в этой ветке в принципе не должно быть. Ни сейчас, ни в другое время.


Ви певно з тих хто навіть не знає що в назві теми означає абревіатура ДС :(

Вы случайно не в курсе а где он?
Почему не пишет?
Анд_рей
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Він зверху вже все пише і бачить. Свята людина,все нам розжовував...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:05

  mephala написав:
  Ромасик написав:А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?

это в гривне 13% в миг.
а если нал уйдет вверх то в баксах никаких 13% в миг не будет.

Все вам не так
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 02:38

  mephala написав:
  Ромасик написав:А если на следующей неделе нбу установит курс 42, как носили инсайды? Представляете 13% в миг?


это в гривне 13% в миг.
а если нал уйдет вверх то в баксах никаких 13% в миг не будет.

Знайшли з ким говорити :)

Взагалі, дивні люди зустрічаються, я бачив навіть таких, що, роблячи індивідуальне замовлення, замість фіксувати ціну просили перерахувати "по ціні, яка буде на момент відвантаження", і це при тому, що, начебто, має бути очевидним, що ціни я вигадую сам, які забажаю :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:49

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Alex2007 написав:Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6 :lol:

Тому -
Думаєм!
Дієм!
Багатієм!
І хитропопі депо - не відкриваємо :D

Інша річ "старі" депо/конвертаційні - там хоч ризикуємо(що не вчасно віддадуть) - але хоч умови цих депо не настільки хитрозроблені! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:11

новые депо от нбу.в детстве все читали про ходжу насреддина.или ишак или падишах?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:51

Запорожье
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38,95/39,35

⚡️США намерены принять закон о помощи Украине на сумму до $50 млрд — NBC

За новый пакет помощи Конгресс собирается проголосовать до января 2023 года. Об этом журналистам издания сообщили (https://www.nbcnews.com/politics/congre ... -rcna53167) помощники конгрессмена и источник, близкий к правительству Украины.

С февраля 2022 года Конгресс выделил Украине в общей сложности $65 млрд.
edvardd
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