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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10056100571005810059
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  88998899aleks написав:новые депо от нбу.в детстве все читали про ходжу насреддина.или ишак или падишах?
Я не читал. Мне читали. А что?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:17

  Alex2007 написав:Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6 :lol:

Легко.
Если перевести всех на минималку при 50% безработице, то и до 20 за доллар можно дойти. Покупать валюту будет просто некому и не за что.
antey1969
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