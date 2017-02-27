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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:59
88998899aleks написав:
новые депо от нбу.в детстве все читали про ходжу насреддина.или ишак или падишах?
Я не читал. Мне читали. А что?
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:17
Alex2007 написав:
Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6
Легко.
Если перевести всех на минималку при 50% безработице, то и до 20 за доллар можно дойти. Покупать валюту будет просто некому и не за что.
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