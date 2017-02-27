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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10057100581005910060>
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  88998899aleks написав:новые депо от нбу.в детстве все читали про ходжу насреддина.или ишак или падишах?
Я не читал. Мне читали. А что?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:17

  Alex2007 написав:Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6 :lol:

Легко.
Если перевести всех на минималку при 50% безработице, то и до 20 за доллар можно дойти. Покупать валюту будет просто некому и не за что.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:23

  antey1969 написав:
  Alex2007 написав:Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6

Легко.
Если перевести всех на минималку при 50% безработице, то и до 20 за доллар можно дойти.

Покупать валюту будет просто некому и не за что.
а покупка валюты - это как признак успешности и достатка?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  antey1969 написав:Покупать валюту будет просто некому и не за что.

Знову соціалістичні проекції:
Зображення
https://www.fg.gov.ua/articles/49469-su ... fondu.html
Для того щоб валюту купляли, зовсім необов'язково, щоби всі були при грошах. Більшою частиною коштів володіло і раніше 1-2% співгромадян. А зараз ще 1 млн добавився яким цілком по силам купляти валюту, більше того, вони навіть цього не роблять і заощадження грн ростуть небаченими темпами.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:09

  edvardd написав:Запорожье
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кто-то уже забрал депозит из клуба 50К? Очереди в кассах? Какими купюрами выдают?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:27

  striped написав:Кто-то уже забрал депозит из клуба 50К? Очереди в кассах? Какими купюрами выдают?
Пока ещё никто не забрал, а курс уже посыпался...
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