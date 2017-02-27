Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:59
88998899aleks написав:
новые депо от нбу.в детстве все читали про ходжу насреддина.или ишак или падишах?
Я не читал. Мне читали. А что?
Investor_K
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:17
Alex2007 написав:
Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6
Легко.
Если перевести всех на минималку при 50% безработице, то и до 20 за доллар можно дойти. Покупать валюту будет просто некому и не за что.
antey1969
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:23
antey1969 написав: Alex2007 написав:
Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6
Легко.
Если перевести всех на минималку при 50% безработице, то и до 20 за доллар можно дойти.
Покупать валюту будет просто некому и не за что.
а покупка валюты - это как признак успешности и достатка?
flysoulfly
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:50
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:53
antey1969 написав:
Покупать валюту будет просто некому и не за что.
Знову соціалістичні проекції:
https://www.fg.gov.ua/articles/49469-su ... fondu.html
Для того щоб валюту купляли, зовсім необов'язково, щоби всі були при грошах. Більшою частиною коштів володіло і раніше 1-2% співгромадян. А зараз ще 1 млн добавився яким цілком по силам купляти валюту, більше того, вони навіть цього не роблять і заощадження грн ростуть небаченими темпами.
Ой+
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:09
edvardd написав:
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:23
Кто-то уже забрал депозит из клуба 50К? Очереди в кассах? Какими купюрами выдают?
striped
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:27
striped написав:
Кто-то уже забрал депозит из клуба 50К? Очереди в кассах? Какими купюрами выдают?
Пока ещё никто не забрал, а курс уже посыпался...
asti
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