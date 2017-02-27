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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10058100591006010061>
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:53

Тож означає, що НЕ всі живуть від зарплати до зарплати!

  flysoulfly написав:а покупка валюты - это как признак успешности и достатка?

Ні, але це означає, що:
а) Залишаються кошти з доходу/зарплати після всіх витрат!
б) Таки є "зайві" кошти!(дивіться пункт а) :)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:55

Не перемикайтесь! Попереду - найцікавіше!©)))

  striped написав:Кто-то уже забрал депозит из клуба 50К? Очереди в кассах? Какими купюрами выдают?

Не поспішайте!©
З понеділка - все "почнеться")))
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:56

  striped написав:Кто-то уже забрал депозит из клуба 50К? Очереди в кассах? Какими купюрами выдают?
какие очередиииии?
в самые первые дни того действа оформлялось явно не более десятка пересічних в день на отделение
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:02

edvardd
65+50=115 млрд/ 40 млн=2875 всего то. Мало дают, на всех не хватит, а хотят все. поэтому курс будет расти)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:30

Європейський центробанк підніме ставки до найвищого рівня

Європейський центральний банк діятиме набагато рішучіше, ніж передбачалось раніше, щоб приборкати рекордну інфляцію, навіть коли єврозона піддається рецесії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на результати опитування економістів.

Так, очікується, що ставка ЄЦБ за депозитами досягне 2,5% до березня наступного року, що перевищує 1,5%, передбачені в попередньому опитуванні. Це підвищення включає підвищення на 75 базисних пунктів 27 жовтня та ще один крок на 50 базисних пунктів у грудні.

Опитування також показує, що спад в економіці 19 країн ЄС не призведе до зупинки підвищення ставок, жорстокість їхніх рішень почала зрівнюватися з Федеральною резервною системою США.

"Але результати також свідчать про занепокоєння тим, що ЄЦБ може врешті-решт перевищити рівень, що змусить його відступити: ставки можуть бути знижені вже в липні, хоча середній прогноз передбачає перше зниження в 2024 році", - пише Bloomberg.

"У зв’язку з наближенням рецесії, недавніми ринковими потрясіннями у Великій Британії та зростанням фінансових ризиків ЄЦБ доведеться діяти дуже обережно", - сказав Карстен Бжескі, економіст ING.

"Доведеться балансувати між сліпою рішучістю боротися з інфляцією та передчасним поворотом", - додав він.

"Інфляція залишатиметься незручно високою протягом наступних місяців, перш ніж різко впаде пізніше наступного року", - сказав Неріюс Мачуліс, економіст Swedbank.

Крім ставок, розгортаються дебати щодо того, коли почати скорочувати запас облігацій на суму 5 трильйонів євро (4,9 трильйона доларів), які ЄЦБ придбав під час останніх криз, додає Bloomberg.

"Трохи більше половини респондентів сказали, що ЄЦБ, ймовірно, використає свій Transmission Protection Instrument - інструмент, представлений у липні для боротьби з невиправданою турбулентністю ринку - десь у наступні 12 місяців.

А 62% економістів очікують, що в жовтні буде оголошено про зміни в тому, як компенсуються деякі короткострокові грошові кошти комерційних кредиторів, які зберігаються в ЄЦБ", - йдеться у статті.

При цьому, у міру підвищення ставок, банки отримують легкий прибуток від своєї надлишкової ліквідності, частина якої походить від дешевого довгострокового фінансування, наданого ЄЦБ для збільшення кредиту.

Більш жорсткі умови позик, ймовірно, з'їдять прибутки банків, хоча, на думку респондентів, інфляція залишається найбільшим ризиком для перспектив Європи, резюмує агентство.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:34

Интересуюсь чтобы понять поведение доверившихся - это была схема для заработка или же люди просто конвертили свою гривну и полученный доллар не выйдет на рынок.

Приват уже 40.35 на продажу светит, так что вектор вниз.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:39

Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?
Побоювання підвищення оф.курсу НБУ не відбулося, добу цю новину переварювали (бо це стало зрозуміло з вчорашнього ранку), вирішили, що очікувати підвищення гот.курсу не варто й почали зливати нахом'ячену валюту на потреби та спекуляцію з конверт.депо поки зазор є і їх не відмінили (а ще ж можуть на користь "нового продукту")? Тут мабуть і карусельники до цієї схеми приєдналися, бо карткові крутіння їм перекрили
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:40

Свято наближається!©)))

  striped написав:Интересуюсь чтобы понять поведение доверившихся - это была схема

Я на тематичній гілці написав цей вірш))
Копійну його сюди)))

===
Ну що, стратеги?
Вже шнуруєте кеди?
З понеділка - банки штурмувати...
А там - по-любому вам придумають що сказати!

Ви обурено скажете - що за фігня?
Давайте доляри нам всі до нуля!
Ми чесно все клали на конвертаційне депо
То прошу нам видати наше добро!

А в касі - голосочком спокійним і милим
Дівчина скаже всім вам "щасливим":
- Долярчики будуть, от тільки пізніше...
За тиждень, за місяць... а може й пАпіжже)))

А поки - несіть нам ще гривні багато
Нехай хоч у банків відбудеться свято!
Назвемо це "свято відкритих дверей":
Нічого для себе - все для людей!
:D
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:40

  Успіх написав:
  Alex2007 написав:Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6 :lol:

Тому -
Думаєм!
Дієм!
Багатієм!
І хитропопі депо - не відкриваємо :D

Інша річ "старі" депо/конвертаційні - там хоч ризикуємо(що не вчасно віддадуть) - але хоч умови цих депо не настільки хитрозроблені! :mrgreen:

Інша річ В2В жувелєрі.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:42

  striped написав:Приват уже 40.35 на продажу светит, так что вектор вниз.
Тут вже і ринок майже стільки світить
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