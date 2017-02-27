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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:43
Visky написав:
Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?
Побоювання підвищення оф.курсу НБУ не відбулося, добу цю новину переварювали (бо це стало зрозуміло з вчорашнього ранку), вирішили, що очікувати підвищення гот.курсу не варто й почали зливати нахом'ячену валюту на потреби та спекуляцію з конверт.депо поки зазор є і їх не відмінили (а ще ж можуть на користь "нового продукту")? Тут мабуть і карусельники до цієї схеми приєдналися, бо карткові крутіння їм перекрили
ярди допомоги від союзників, 18,5% ОВДП, 25% ставка НБУ...
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:44
Visky написав:
Можна припустити, що зараз локальне дно по курсу і буде далі невелике зростання від сьогодні і найближчими днями
А як тоді бути з цим прогнозом?
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:47
flyman написав: Visky написав:
Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?
Побоювання підвищення оф.курсу НБУ не відбулося, добу цю новину переварювали (бо це стало зрозуміло з вчорашнього ранку), вирішили, що очікувати підвищення гот.курсу не варто й почали зливати нахом'ячену валюту на потреби та спекуляцію з конверт.депо поки зазор є і їх не відмінили (а ще ж можуть на користь "нового продукту")? Тут мабуть і карусельники до цієї схеми приєдналися, бо карткові крутіння їм перекрили
ярди допомоги від союзників, 18,5% ОВДП, 25% ставка НБУ...
Це все було і раніше, ну ОВДП позавчора досягло. Можна подумати раніше ринок реагував на допомогу, бувало й зростання після обіцянок і траншів
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:58
Visky написав:Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?
Клуб безлімітних депо остаточно вразив.
І перегрупування в Херсоні
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