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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:30
Європейський центральний банк діятиме набагато рішучіше, ніж передбачалось раніше, щоб приборкати рекордну інфляцію, навіть коли єврозона піддається рецесії.
Про це пише Bloomberg із посиланням на результати опитування економістів.
Так, очікується, що ставка ЄЦБ за депозитами досягне 2,5% до березня наступного року, що перевищує 1,5%, передбачені в попередньому опитуванні. Це підвищення включає підвищення на 75 базисних пунктів 27 жовтня та ще один крок на 50 базисних пунктів у грудні.
Опитування також показує, що спад в економіці 19 країн ЄС не призведе до зупинки підвищення ставок, жорстокість їхніх рішень почала зрівнюватися з Федеральною резервною системою США.
"Але результати також свідчать про занепокоєння тим, що ЄЦБ може врешті-решт перевищити рівень, що змусить його відступити: ставки можуть бути знижені вже в липні, хоча середній прогноз передбачає перше зниження в 2024 році", - пише Bloomberg.
"У зв’язку з наближенням рецесії, недавніми ринковими потрясіннями у Великій Британії та зростанням фінансових ризиків ЄЦБ доведеться діяти дуже обережно", - сказав Карстен Бжескі, економіст ING.
"Доведеться балансувати між сліпою рішучістю боротися з інфляцією та передчасним поворотом", - додав він.
"Інфляція залишатиметься незручно високою протягом наступних місяців, перш ніж різко впаде пізніше наступного року", - сказав Неріюс Мачуліс, економіст Swedbank.
Крім ставок, розгортаються дебати щодо того, коли почати скорочувати запас облігацій на суму 5 трильйонів євро (4,9 трильйона доларів), які ЄЦБ придбав під час останніх криз, додає Bloomberg.
"Трохи більше половини респондентів сказали, що ЄЦБ, ймовірно, використає свій Transmission Protection Instrument - інструмент, представлений у липні для боротьби з невиправданою турбулентністю ринку - десь у наступні 12 місяців.
А 62% економістів очікують, що в жовтні буде оголошено про зміни в тому, як компенсуються деякі короткострокові грошові кошти комерційних кредиторів, які зберігаються в ЄЦБ", - йдеться у статті.
При цьому, у міру підвищення ставок, банки отримують легкий прибуток від своєї надлишкової ліквідності, частина якої походить від дешевого довгострокового фінансування, наданого ЄЦБ для збільшення кредиту.
Більш жорсткі умови позик, ймовірно, з'їдять прибутки банків, хоча, на думку респондентів, інфляція залишається найбільшим ризиком для перспектив Європи, резюмує агентство.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:34
Интересуюсь чтобы понять поведение доверившихся - это была схема для заработка или же люди просто конвертили свою гривну и полученный доллар не выйдет на рынок.
Приват уже 40.35 на продажу светит, так что вектор вниз.
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striped
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:39
Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?
Побоювання підвищення оф.курсу НБУ не відбулося, добу цю новину переварювали (бо це стало зрозуміло з вчорашнього ранку), вирішили, що очікувати підвищення гот.курсу не варто й почали зливати нахом'ячену валюту на потреби та спекуляцію з конверт.депо поки зазор є і їх не відмінили (а ще ж можуть на користь "нового продукту")? Тут мабуть і карусельники до цієї схеми приєдналися, бо карткові крутіння їм перекрили
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Visky
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:40
striped написав:
Интересуюсь чтобы понять поведение доверившихся - это была схема
Я на тематичній гілці написав цей вірш))
Копійну його сюди)))
===
Ну що, стратеги?
Вже шнуруєте кеди?
З понеділка - банки штурмувати...
А там - по-любому вам придумають що сказати!
Ви обурено скажете - що за фігня?
Давайте доляри нам всі до нуля!
Ми чесно все клали на конвертаційне депо
То прошу нам видати наше добро!
А в касі - голосочком спокійним і милим
Дівчина скаже всім вам "щасливим":
- Долярчики будуть, от тільки пізніше...
За тиждень, за місяць... а може й пАпіжже)))
А поки - несіть нам ще гривні багато
Нехай хоч у банків відбудеться свято!
Назвемо це "свято відкритих дверей":
Нічого для себе - все для людей!
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:42
striped написав:
Приват уже 40.35 на продажу светит, так что вектор вниз.
Тут вже і ринок майже стільки світить
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Visky
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:43
Visky написав:
Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?
Побоювання підвищення оф.курсу НБУ не відбулося, добу цю новину переварювали (бо це стало зрозуміло з вчорашнього ранку), вирішили, що очікувати підвищення гот.курсу не варто й почали зливати нахом'ячену валюту на потреби та спекуляцію з конверт.депо поки зазор є і їх не відмінили (а ще ж можуть на користь "нового продукту")? Тут мабуть і карусельники до цієї схеми приєдналися, бо карткові крутіння їм перекрили
ярди допомоги від союзників, 18,5% ОВДП, 25% ставка НБУ...
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flyman
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:44
Visky написав:
Можна припустити, що зараз локальне дно по курсу і буде далі невелике зростання від сьогодні і найближчими днями
А як тоді бути з цим прогнозом?
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striped
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:47
flyman написав: Visky написав:
Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?
Побоювання підвищення оф.курсу НБУ не відбулося, добу цю новину переварювали (бо це стало зрозуміло з вчорашнього ранку), вирішили, що очікувати підвищення гот.курсу не варто й почали зливати нахом'ячену валюту на потреби та спекуляцію з конверт.депо поки зазор є і їх не відмінили (а ще ж можуть на користь "нового продукту")? Тут мабуть і карусельники до цієї схеми приєдналися, бо карткові крутіння їм перекрили
ярди допомоги від союзників, 18,5% ОВДП, 25% ставка НБУ...
Це все було і раніше, ну ОВДП позавчора досягло. Можна подумати раніше ринок реагував на допомогу, бувало й зростання після обіцянок і траншів
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Visky
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:58
Visky написав:Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?
Клуб безлімітних депо остаточно вразив.
І перегрупування в Херсоні
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Ромасик
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:31
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............21.10.2022...........24.10.2022
дата розрахунку.............20.10.2022............21.10.2022
Євро................................35,8866.................35,6379
...-0.69%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9745
(вчера 0.9814).
Индекс доллара DXY в 15-00 113.52
(вчера 112.54)
Дешевеет доллар только у нас
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