Ви вчора сказали буде дорощати.
А сьогодні отримали результат, начебто все логічно.
Це добре, що новий голова НБУ нічого не ламає в гіршу сторону, а самі по собі тихенько повземо у напрямку 40, красотіща.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:17
Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так, схоже на рімейк відомого гиперборейского сценарію "Примарний добробут".
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