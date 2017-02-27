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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10058100591006010061
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:17

  Visky написав:Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?

Ви вчора сказали буде дорощати.
А сьогодні отримали результат, начебто все логічно.
Це добре, що новий голова НБУ нічого не ламає в гіршу сторону, а самі по собі тихенько повземо у напрямку 40, красотіща.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так, схоже на рімейк відомого гиперборейского сценарію "Примарний добробут".
Прораб
 
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