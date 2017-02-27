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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10058100591006010061
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:17

  Visky написав:Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?

Ви вчора сказали буде дорощати.
А сьогодні отримали результат, начебто все логічно.
Це добре, що новий голова НБУ нічого не ламає в гіршу сторону, а самі по собі тихенько повземо у напрямку 40, красотіща.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так, схоже на рімейк відомого гиперборейского сценарію "Примарний добробут".
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:00

  somilitark написав:
  Visky написав:Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?

Ви вчора сказали буде дорощати.
А сьогодні отримали результат, начебто все логічно.
Це добре, що новий голова НБУ нічого не ламає в гіршу сторону, а самі по собі тихенько повземо у напрямку 40, красотіща.

  striped написав:
  Visky написав:Можна припустити, що зараз локальне дно по курсу і буде далі невелике зростання від сьогодні і найближчими днями

А як тоді бути з цим прогнозом?
Як і з будь-яким прогнозом (вірним чи ні) постфактум, як і з тогорічним снігом - нічого! Прогнози мають сенс "наперед", їм можна вірити, або ні тощо. У наведеній вчорашній фразі: "можна припустити" (а можна й ні) нема ствердження, є сумнів, на відміну від попередніх 9 успішних прогнозів поспіль, де я був більш впевнений і так й писав "прогнозую". Прогнози вважаються успішними, якщо справджуються не менш як 55-60% з них, а в мене зараз - 90%. Можете прогнозувати краще - пишіть. Могли б і вчора заперечити мені, але ж лише 1 людина спрогнозувала "стабільність на півроку".
Взагалі, я їх пишу, щоб побачити ваші думки, аргументи, заперечення, мої помилки, але ж майже всі постійно мовчать.
Завтра, думаю, буде невеличке зростання. А ви як думаєте? Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:08

  Visky написав:Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите

Не беріть дурного в голову і не ображайтесь.
Зараз треба просто чесно всім сказати, що влада в економічному плані просто красені, втримали ситуацію і все чудово, а ці копійчані рухи то дійсно жменя пилюки в пустелі.
Для порівняння треба згадати, що витворила попередня влада з курсом в 14-15-хх роках і начебто все зрозуміло, коли мова йде про ефективність роботи уряду і влади загалом.
А вгадати рух 5-10 копійок вверх вниз то дурне, не занімайте голову цим пустим непотрібом.
somilitark
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  #<1 ... 10058100591006010061
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