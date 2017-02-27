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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10058100591006010061
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:17

  Visky написав:Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?

Ви вчора сказали буде дорощати.
А сьогодні отримали результат, начебто все логічно.
Це добре, що новий голова НБУ нічого не ламає в гіршу сторону, а самі по собі тихенько повземо у напрямку 40, красотіща.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так, схоже на рімейк відомого гиперборейского сценарію "Примарний добробут".
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:00

  somilitark написав:
  Visky написав:Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?

Ви вчора сказали буде дорощати.
А сьогодні отримали результат, начебто все логічно.
Це добре, що новий голова НБУ нічого не ламає в гіршу сторону, а самі по собі тихенько повземо у напрямку 40, красотіща.

  striped написав:
  Visky написав:Можна припустити, що зараз локальне дно по курсу і буде далі невелике зростання від сьогодні і найближчими днями

А як тоді бути з цим прогнозом?
Як і з будь-яким прогнозом (вірним чи ні) постфактум, як і з тогорічним снігом - нічого! Прогнози мають сенс "наперед", їм можна вірити, або ні тощо. У наведеній вчорашній фразі: "можна припустити" (а можна й ні) нема ствердження, є сумнів, на відміну від попередніх 9 успішних прогнозів поспіль, де я був більш впевнений і так й писав "прогнозую". Прогнози вважаються успішними, якщо справджуються не менш як 55-60% з них, а в мене зараз - 90%. Можете прогнозувати краще - пишіть. Могли б і вчора заперечити мені, але ж лише 1 людина спрогнозувала "стабільність на півроку".
Взагалі, я їх пишу, щоб побачити ваші думки, аргументи, заперечення, мої помилки, але ж майже всі постійно мовчать.
Завтра, думаю, буде невеличке зростання. А ви як думаєте? Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 05:26

  Успіх написав:
  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?
То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))

За півроку? :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 05:36

  Успіх написав:
  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?

То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))

Або втече.
Якщо би відіграти назад, то грн дало би 30% за півроку.
Колись в правексі в часи космоса було депо, що фіксувало в 3-ох валютах сума і якось по закінченню можна було вибирати в чому забирати. В чомусь ніби і не гірша ідея за інші, особливо для тих, хто і так консервує сотні млрд на поточних та карткових рахунках, а на них більша частина грн заощаджень.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 08:23

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 17 по 21 жовтня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,20 млн доларів і продав 576,37 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 569,17 млн доларів.

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 604,93 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 149,41 млн доларів та 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 21 280,48 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій становило 18 131,07 млн доларів та 1 678,14 млн євро.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 09:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:40,50/40,70
38,70/39,00


40,40/40,60
38,60/39,00
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