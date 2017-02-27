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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10058100591006010061
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:17

  Visky написав:Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?

Ви вчора сказали буде дорощати.
А сьогодні отримали результат, начебто все логічно.
Це добре, що новий голова НБУ нічого не ламає в гіршу сторону, а самі по собі тихенько повземо у напрямку 40, красотіща.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так, схоже на рімейк відомого гиперборейского сценарію "Примарний добробут".
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:00

  somilitark написав:
  Visky написав:Чим пояснити сьогоднішнє стрімке падіння курсу?

Ви вчора сказали буде дорощати.
А сьогодні отримали результат, начебто все логічно.
Це добре, що новий голова НБУ нічого не ламає в гіршу сторону, а самі по собі тихенько повземо у напрямку 40, красотіща.

  striped написав:
  Visky написав:Можна припустити, що зараз локальне дно по курсу і буде далі невелике зростання від сьогодні і найближчими днями

А як тоді бути з цим прогнозом?
Як і з будь-яким прогнозом (вірним чи ні) постфактум, як і з тогорічним снігом - нічого! Прогнози мають сенс "наперед", їм можна вірити, або ні тощо. У наведеній вчорашній фразі: "можна припустити" (а можна й ні) нема ствердження, є сумнів, на відміну від попередніх 9 успішних прогнозів поспіль, де я був більш впевнений і так й писав "прогнозую". Прогнози вважаються успішними, якщо справджуються не менш як 55-60% з них, а в мене зараз - 90%. Можете прогнозувати краще - пишіть. Могли б і вчора заперечити мені, але ж лише 1 людина спрогнозувала "стабільність на півроку".
Взагалі, я їх пишу, щоб побачити ваші думки, аргументи, заперечення, мої помилки, але ж майже всі постійно мовчать.
Завтра, думаю, буде невеличке зростання. А ви як думаєте? Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 05:26

  Успіх написав:
  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?
То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))

За півроку? :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 05:36

  Успіх написав:
  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?

То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))

Або втече.
Якщо би відіграти назад, то грн дало би 30% за півроку.
Колись в правексі в часи космоса було депо, що фіксувало в 3-ох валютах сума і якось по закінченню можна було вибирати в чому забирати. В чомусь ніби і не гірша ідея за інші, особливо для тих, хто і так консервує сотні млрд на поточних та карткових рахунках, а на них більша частина грн заощаджень.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 08:23

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 17 по 21 жовтня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,20 млн доларів і продав 576,37 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 569,17 млн доларів.

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 604,93 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 149,41 млн доларів та 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 21 280,48 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій становило 18 131,07 млн доларів та 1 678,14 млн євро.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 09:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:40,50/40,70
38,70/39,00


40,40/40,60
38,60/39,00
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 14:19

  Ой+ написав:Колись в правексі в часи космоса було депо, що фіксувало в 3-ох валютах сума і якось по закінченню можна було вибирати в чому забирати.

И что, реально работало во времена кипиша? В Привате тоже были мультивалютные депозиты, только не сумма фиксировалась (не настолько шикарно), а клиенту разрешалось в любой момент его, например, из гривневого превратить в долларовый по текущему курсу. Но как наступал кризис и эта фишка становилась актуальной был ой: "НБУ сейчас не разрешает".
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 16:13

  Сибарит написав:Дешевеет доллар только у нас :)

надеюсь вменяемые понимают шо буде попизже...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 17:29

Дефіцит бюджету США за 2022 рік скоротився вдвічі

Уряд США повідомив, що дефіцит бюджету на 2022 фінансовий рік скоротився вдвічі порівняно з роком раніше до 1,375 трлн доларів через зменшення витрат на допомогу COVID-19 і рекордні доходи.

Про це повідомляє Reuters.

Мінфін США заявило, що скорочення дефіциту на майже 1,5 трлн дол є найбільшим покращенням фіскальної позиції США за один рік, оскільки надходження досягли рекордних 4,896 трлн дол, що на 850 млрд дол більше (21%), з 2021 фінансовим роком.

Фінансовий рік США завершився 30 вересня, і за його підсумками втрати країни скоротились на 550 млрд дол. Проте аналітики стверджують, що дефіцит може знову збільшитись через запровадження плану адміністрації Байдена щодо прощення студентської заборгованості до 20 000 доларів для колишніх студентів коледжу, які зараз заробляють менше ніж 125 000 доларів на рік і менше ніж 250 000 доларів для подружніх пар.

Також неурядові бюджетні аналітики підрахували, що план знищить широко рекламоване скорочення дефіциту з нещодавно прийнятого демократами законопроєкту про клімат, охорону здоров’я та фінансування Служби внутрішніх доходів.
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