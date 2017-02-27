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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 жов, 2022 19:15
Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года
Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц.
"Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
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edvardd
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Додано: Суб 22 жов, 2022 19:24
Успіх написав: Alex2007 написав:
Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6
Тому -
Думаєм!
Дієм!
Багатієм!
І хитропопі депо - не відкриваємо
Інша річ "старі" депо/конвертаційні - там хоч ризикуємо(що не вчасно віддадуть) - але хоч умови цих депо не настільки хитрозроблені!
Всем Здоровья и Удачи !
Шо то ГЕРОИ перестали писать про артобстрелы .
Про опасные ситуации в новом статусе , почти ахфицера ....
.......и про нагороды правительствины .
Как же вы так везде успеваете ?
Про депо так правдиво !
Сейчас слушаю песню " ничь яка мисячна "
Заехал в город 40.70 продажа.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 20:29
edvardd написав:
Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц. "Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
Урсула наш друг, постіно пробиває щось за Україну, але ж головний гравець євроклубу Німеччина постійно ці ініціативи гальмує. Минула затверджена програма на 9 ярдів саме Німеччиною гальмувалась.
По курсу. Дуже сильний потенціал до зиження склався. Завтра прогнозую невелику просадку на грані стабільності, в пн у 1й пол. дня - вниз. І тільки військові премії, що затримують, зможуть тимчасово змінити цю тенденцію
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