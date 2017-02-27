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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10059100601006110062
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 19:15

Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года

Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц.
"Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 19:24

  Успіх написав:
  Alex2007 написав:Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6 :lol:

Тому -
Думаєм!
Дієм!
Багатієм!
І хитропопі депо - не відкриваємо :D

Інша річ "старі" депо/конвертаційні - там хоч ризикуємо(що не вчасно віддадуть) - але хоч умови цих депо не настільки хитрозроблені! :mrgreen:


Всем Здоровья и Удачи !


Шо то ГЕРОИ перестали писать про артобстрелы .
Про опасные ситуации в новом статусе , почти ахфицера ....
.......и про нагороды правительствины .

Как же вы так везде успеваете ?
Про депо так правдиво !

Сейчас слушаю песню " ничь яка мисячна "
Заехал в город 40.70 продажа.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 20:29

  edvardd написав:Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц. "Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
Урсула наш друг, постіно пробиває щось за Україну, але ж головний гравець євроклубу Німеччина постійно ці ініціативи гальмує. Минула затверджена програма на 9 ярдів саме Німеччиною гальмувалась.
По курсу. Дуже сильний потенціал до зиження склався. Завтра прогнозую невелику просадку на грані стабільності, в пн у 1й пол. дня - вниз. І тільки військові премії, що затримують, зможуть тимчасово змінити цю тенденцію
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 20:55

  moveton написав:
  Ой+ написав:Колись в правексі в часи космоса було депо, що фіксувало в 3-ох валютах сума і якось по закінченню можна було вибирати в чому забирати.

И что, реально работало во времена кипиша? В Привате тоже были мультивалютные депозиты, только не сумма фиксировалась (не настолько шикарно), а клиенту разрешалось в любой момент его, например, из гривневого превратить в долларовый по текущему курсу. Но как наступал кризис и эта фишка становилась актуальной был ой: "НБУ сейчас не разрешает".

Я собі такого не офрмляв, бо там щось ставки були не високі по тим часам, але якби від різких коливань депозит би мав захищати. В Приваті також пам'ятаю і соц. долар по 8 у 2009, коли курс на той момент був вищий, а до закінчення депозиту в акурат.
Якщо народ притримує сотні млрд на поточних чи картках в тому ж таки приваті та інших госах, то ініціатива НБУ їм точно не зашкодить.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:27

  Visky написав:
  edvardd написав:Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц. "Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
Урсула наш друг, постіно пробиває щось за Україну, але ж головний гравець євроклубу Німеччина постійно ці ініціативи гальмує. Минула затверджена програма на 9 ярдів саме Німеччиною гальмувалась.
По курсу. Дуже сильний потенціал до зиження склався. Завтра прогнозую невелику просадку на грані стабільності, в пн у 1й пол. дня - вниз. І тільки військові премії, що затримують, зможуть тимчасово змінити цю тенденцію

Якщо рашка вирубить енергосистему - економіка ляже. Вона і зараз вже буде в мінусі через віялові відключення, але судячи з усього вони прагнуть повністю вирубити нас.
Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:50

  Zebra написав:Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...

200 Вт от СБ в зимнюю не солнечную погоду? Не понял с какой стороны окна, но в любом случае окна для этого нужны большие.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:14

  moveton написав:
  Rebel написав:А як нині НБУ змінює курс? Окрему постанову видає на планових засіданнях? Чи може просто посеред дня змінити без попереджень?

Та не, как же без предупреждений? В начале публикается (инсайд), что смены курса точно не будет и только тогда на следующий день меняет.

А если серьезно?
Сейчас официальный курс устанавливают (будут устанавливать?) в заранее известные даты, аналогично пересмотру учётной ставки, или НБУ может пересмотреть в любой момент без предупреждения?
User253
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:20

  moveton написав:
  Zebra написав:Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...

200 Вт от СБ в зимнюю не солнечную погоду? Не понял с какой стороны окна, но в любом случае окна для этого нужны большие.

Нет, ~200 Вт максимальная мощность панелей (в пасмурную погоду 30 Ватт где то), этого хватает заряжать "подгулявший" свинцовый аккумулятор, а уже от него через блоки питания 12v -> 20v и 12v -> 5v или напрямую 12v гаджеты, фонари, батареи, аккумуляторы.
Zebra
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  #<1 ... 10059100601006110062
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