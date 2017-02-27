|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 жов, 2022 19:15
Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года
Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц.
"Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7920
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 22 жов, 2022 19:24
Успіх написав: Alex2007 написав:
Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6
Тому -
Думаєм!
Дієм!
Багатієм!
І хитропопі депо - не відкриваємо
Інша річ "старі" депо/конвертаційні - там хоч ризикуємо(що не вчасно віддадуть) - але хоч умови цих депо не настільки хитрозроблені!
Всем Здоровья и Удачи !
Шо то ГЕРОИ перестали писать про артобстрелы .
Про опасные ситуации в новом статусе , почти ахфицера ....
.......и про нагороды правительствины .
Как же вы так везде успеваете ?
Про депо так правдиво !
Сейчас слушаю песню " ничь яка мисячна "
Заехал в город 40.70 продажа.
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3596
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3794 раз.
- Подякували: 4026 раз.
-
- Профіль
-
2
13
1
Додано: Суб 22 жов, 2022 20:29
edvardd написав:
Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц. "Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
Урсула наш друг, постіно пробиває щось за Україну, але ж головний гравець євроклубу Німеччина постійно ці ініціативи гальмує. Минула затверджена програма на 9 ярдів саме Німеччиною гальмувалась.
По курсу. Дуже сильний потенціал до зиження склався. Завтра прогнозую невелику просадку на грані стабільності, в пн у 1й пол. дня - вниз. І тільки військові премії, що затримують, зможуть тимчасово змінити цю тенденцію
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 978
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 20:55
moveton написав: Ой+ написав:
Колись в правексі в часи космоса було депо, що фіксувало в 3-ох валютах сума і якось по закінченню можна було вибирати в чому забирати.
И что, реально работало во времена кипиша? В Привате тоже были мультивалютные депозиты, только не сумма фиксировалась (не настолько шикарно), а клиенту разрешалось в любой момент его, например, из гривневого превратить в долларовый по текущему курсу. Но как наступал кризис и эта фишка становилась актуальной был ой: "НБУ сейчас не разрешает".
Я собі такого не офрмляв, бо там щось ставки були не високі по тим часам, але якби від різких коливань депозит би мав захищати. В Приваті також пам'ятаю і соц. долар по 8 у 2009, коли курс на той момент був вищий, а до закінчення депозиту в акурат.
Якщо народ притримує сотні млрд на поточних чи картках в тому ж таки приваті та інших госах, то ініціатива НБУ їм точно не зашкодить.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5368
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 21:27
Visky написав: edvardd написав:
Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц. "Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
Урсула наш друг, постіно пробиває щось за Україну, але ж головний гравець євроклубу Німеччина постійно ці ініціативи гальмує. Минула затверджена програма на 9 ярдів саме Німеччиною гальмувалась.
По курсу. Дуже сильний потенціал до зиження склався. Завтра прогнозую невелику просадку на грані стабільності, в пн у 1й пол. дня - вниз. І тільки військові премії, що затримують, зможуть тимчасово змінити цю тенденцію
Якщо рашка вирубить енергосистему - економіка ляже. Вона і зараз вже буде в мінусі через віялові відключення, але судячи з усього вони прагнуть повністю вирубити нас.
Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11726
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 22 жов, 2022 21:50
Zebra написав:
Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...
200 Вт от СБ в зимнюю не солнечную погоду? Не понял с какой стороны окна, но в любом случае окна для этого нужны большие.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2504
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 22:14
moveton написав: Rebel написав:
А як нині НБУ змінює курс? Окрему постанову видає на планових засіданнях? Чи може просто посеред дня змінити без попереджень?
Та не, как же без предупреждений? В начале публикается (инсайд), что смены курса точно не будет и только тогда на следующий день меняет.
А если серьезно?
Сейчас официальный курс устанавливают (будут устанавливать?) в заранее известные даты, аналогично пересмотру учётной ставки, или НБУ может пересмотреть в любой момент без предупреждения?
-
User253
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 11.09.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 22:20
moveton написав: Zebra написав:
Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...
200 Вт от СБ в зимнюю не солнечную погоду? Не понял с какой стороны окна, но в любом случае окна для этого нужны большие.
Нет, ~200 Вт максимальная мощность панелей (в пасмурную погоду 30 Ватт где то), этого хватает заряжать "подгулявший" свинцовый аккумулятор, а уже от него через блоки питания 12v -> 20v и 12v -> 5v или напрямую 12v гаджеты, фонари, батареи, аккумуляторы.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11726
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31407
|35097725
|
П'ят 21 жов, 2022 18:16
чик
|
|1672
|12549577
|
|
|7975
|22865528
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|