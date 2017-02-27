Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года
Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц. "Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
edvardd написав:Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц. "Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
Урсула наш друг, постіно пробиває щось за Україну, але ж головний гравець євроклубу Німеччина постійно ці ініціативи гальмує. Минула затверджена програма на 9 ярдів саме Німеччиною гальмувалась. По курсу. Дуже сильний потенціал до зиження склався. Завтра прогнозую невелику просадку на грані стабільності, в пн у 1й пол. дня - вниз. І тільки військові премії, що затримують, зможуть тимчасово змінити цю тенденцію
Ой+ написав:Колись в правексі в часи космоса було депо, що фіксувало в 3-ох валютах сума і якось по закінченню можна було вибирати в чому забирати.
И что, реально работало во времена кипиша? В Привате тоже были мультивалютные депозиты, только не сумма фиксировалась (не настолько шикарно), а клиенту разрешалось в любой момент его, например, из гривневого превратить в долларовый по текущему курсу. Но как наступал кризис и эта фишка становилась актуальной был ой: "НБУ сейчас не разрешает".
Я собі такого не офрмляв, бо там щось ставки були не високі по тим часам, але якби від різких коливань депозит би мав захищати. В Приваті також пам'ятаю і соц. долар по 8 у 2009, коли курс на той момент був вищий, а до закінчення депозиту в акурат. Якщо народ притримує сотні млрд на поточних чи картках в тому ж таки приваті та інших госах, то ініціатива НБУ їм точно не зашкодить.
edvardd написав:Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц. "Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
Урсула наш друг, постіно пробиває щось за Україну, але ж головний гравець євроклубу Німеччина постійно ці ініціативи гальмує. Минула затверджена програма на 9 ярдів саме Німеччиною гальмувалась. По курсу. Дуже сильний потенціал до зиження склався. Завтра прогнозую невелику просадку на грані стабільності, в пн у 1й пол. дня - вниз. І тільки військові премії, що затримують, зможуть тимчасово змінити цю тенденцію
Якщо рашка вирубить енергосистему - економіка ляже. Вона і зараз вже буде в мінусі через віялові відключення, але судячи з усього вони прагнуть повністю вирубити нас. Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...
Zebra написав:Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...
200 Вт от СБ в зимнюю не солнечную погоду? Не понял с какой стороны окна, но в любом случае окна для этого нужны большие.
Rebel написав:А як нині НБУ змінює курс? Окрему постанову видає на планових засіданнях? Чи може просто посеред дня змінити без попереджень?
Та не, как же без предупреждений? В начале публикается (инсайд), что смены курса точно не будет и только тогда на следующий день меняет.
А если серьезно? Сейчас официальный курс устанавливают (будут устанавливать?) в заранее известные даты, аналогично пересмотру учётной ставки, или НБУ может пересмотреть в любой момент без предупреждения?
Zebra написав:Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...
200 Вт от СБ в зимнюю не солнечную погоду? Не понял с какой стороны окна, но в любом случае окна для этого нужны большие.
Нет, ~200 Вт максимальная мощность панелей (в пасмурную погоду 30 Ватт где то), этого хватает заряжать "подгулявший" свинцовый аккумулятор, а уже от него через блоки питания 12v -> 20v и 12v -> 5v или напрямую 12v гаджеты, фонари, батареи, аккумуляторы.