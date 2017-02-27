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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10060100611006210063
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:44

Все буде Україна!©®™

  холява написав:Всем Здоровья и Удачи !
Шо то ГЕРОИ перестали писать про артобстрелы .

Привіт, герою! ;)
Я там написав - так перенесли мій допис в тематичну гілку...(але, спеціально для того, щоб Ви прочитали - завтра допис з'явиться у топі) ))
Та, якщо в двох словах - то тут (в моєму напрямку) орки плавно/не поспішаючи... дуже помаленьку... але роблять жест доброї волі))
  холява написав:Про опасные ситуации в новом статусе , почти ахфицера ..
Та вже накрилась та робота... - тепер працюю в нічну зміну...(добре, що з напарником, то можна пів ночі "з горем пополам" - кимарнути)
  холява написав:.....и про нагороды правительствины .
А тут нам доповіли, що через просту банальщину(немає готових/виготовлених медальок), тому їх нам колись та й вручать...(може це така відмазка у них - але що сказали, те і я тут написав)
  холява написав:Как же вы так везде успеваете ?
А тут - все просто!© Хай живе Старлінк!👍👍👍(шкода, що Ілон Маск затупив про НАШ Крим... - та, якби не його Старлінк - кепсько було б ЗСУ, а також - Успіх би тут писав, напевно, раз в місяць...)
  холява написав:Про депо так правдиво !
Та бо це - "на поверхні"))) І, "свято" справді наближається)) - але, ще багато хто таки вірить у "рожевих поні")))

Але, тим не менше -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍👍👍

Просто вірте в УСПІХ і ЗСУ!👍👍👍
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