Привіт, герою!
Я там написав - так перенесли мій допис в тематичну гілку...(але, спеціально для того, щоб Ви прочитали - завтра допис з'явиться у топі) ))
Та, якщо в двох словах - то тут (в моєму напрямку) орки плавно/не поспішаючи... дуже помаленьку... але роблять жест доброї волі))
Та вже накрилась та робота... - тепер працюю в нічну зміну...(добре, що з напарником, то можна пів ночі "з горем пополам" - кимарнути)
А тут нам доповіли, що через просту банальщину(немає готових/виготовлених медальок), тому їх нам колись та й вручать...(може це така відмазка у них - але що сказали, те і я тут написав)
А тут - все просто!© Хай живе Старлінк!👍👍👍(шкода, що Ілон Маск затупив про НАШ Крим... - та, якби не його Старлінк - кепсько було б ЗСУ, а також - Успіх би тут писав, напевно, раз в місяць...)
Та бо це - "на поверхні"))) І, "свято" справді наближається)) - але, ще багато хто таки вірить у "рожевих поні")))
Але, тим не менше -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍👍👍
Просто вірте в УСПІХ і ЗСУ!👍👍👍