Додано: Нед 23 жов, 2022 08:44

холява написав: Всем Здоровья и Удачи !

Шо то ГЕРОИ перестали писать про артобстрелы . Всем Здоровья и Удачи !Шо то ГЕРОИ перестали писать про артобстрелы .

холява написав: Про опасные ситуации в новом статусе , почти ахфицера .. Про опасные ситуации в новом статусе , почти ахфицера ..

холява написав: .....и про нагороды правительствины . .....и про нагороды правительствины .

холява написав: Как же вы так везде успеваете ? Как же вы так везде успеваете ?

холява написав: Про депо так правдиво ! Про депо так правдиво !

і

Привіт, герою!Я там написав - так перенесли мій допис в тематичну гілку...(але, спеціально для того, щоб Ви прочитали - завтра допис з'явиться у топі) ))Та, якщо в двох словах - то тут (в моєму напрямку) орки плавно/не поспішаючи... дуже помаленьку... але роблять жест доброї волі))Та вже накрилась та робота... - тепер працюю в нічну зміну...(добре, що з напарником, то можна пів ночі "з горем пополам" - кимарнути)А тут нам доповіли, що через просту банальщину(немає готових/виготовлених медальок), тому їх нам колись та й вручать...(може це така відмазка у них - але що сказали, те і я тут написав)А тут - все просто!© Хай живе Старлінк!👍👍👍(шкода, що Ілон Маск затупив про НАШ Крим... - та, якби не його Старлінк - кепсько було б ЗСУ, а також - Успіх би тут писав, напевно, раз в місяць...)Та бо це - "на поверхні"))) І, "свято" справді наближається)) - але, ще багато хто таки вірить у "рожевих поні")))Але, тим не менше -Все буде добре!Все буде УСПІХ!Все буде Україна!👍👍👍Просто вірте в УСПІХЗСУ!👍👍👍