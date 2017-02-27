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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10061100621006310064>
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:44

Все буде Україна!©®™

  холява написав:Всем Здоровья и Удачи !
Шо то ГЕРОИ перестали писать про артобстрелы .

Привіт, герою! ;)
Я там написав - так перенесли мій допис в тематичну гілку...(але, спеціально для того, щоб Ви прочитали - завтра допис з'явиться у топі) ))
Та, якщо в двох словах - то тут (в моєму напрямку) орки плавно/не поспішаючи... дуже помаленьку... але роблять жест доброї волі))
  холява написав:Про опасные ситуации в новом статусе , почти ахфицера ..
Та вже накрилась та робота... - тепер працюю в нічну зміну...(добре, що з напарником, то можна пів ночі "з горем пополам" - кимарнути)
  холява написав:.....и про нагороды правительствины .
А тут нам доповіли, що через просту банальщину(немає готових/виготовлених медальок), тому їх нам колись та й вручать...(може це така відмазка у них - але що сказали, те і я тут написав)
  холява написав:Как же вы так везде успеваете ?
А тут - все просто!© Хай живе Старлінк!👍👍👍(шкода, що Ілон Маск затупив про НАШ Крим... - та, якби не його Старлінк - кепсько було б ЗСУ, а також - Успіх би тут писав, напевно, раз в місяць...)
  холява написав:Про депо так правдиво !
Та бо це - "на поверхні"))) І, "свято" справді наближається)) - але, ще багато хто таки вірить у "рожевих поні")))

Але, тим не менше -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍👍👍

Просто вірте в УСПІХ і ЗСУ!👍👍👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 10:52

  zerocool написав:
  Zebra написав:Якщо рашка вирубить енергосистему

"У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне".

https://www.epravda.com.ua/publications ... 19/692825/

шо там долар по 55?

а шо вже зима?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 10:52

  AndriyQ написав:
  zerocool написав:шо там долар по 55?

Очевидно, там же, де й біткоїн по 28к.

28к у швидкогроші
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:23

  Zebra написав:
  zerocool написав:
  Zebra написав:Якщо рашка вирубить енергосистему

"У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне".

https://www.epravda.com.ua/publications ... 19/692825/

шо там долар по 55?

а шо вже зима?

Так позапозавчора курс НБУ 42 обещали
Знал бы что разводят - сдал бы в сентябре по 42,5 всю каклетку
Никому из поставщиков даже синий доллар сейчас не нужен, все гривны на счёт по текущему курсу 40,7-40,8 требуют.
55 когда ожидать то?
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:28

  Zebra написав:
  moveton написав:
  Zebra написав:Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...

200 Вт от СБ в зимнюю не солнечную погоду? Не понял с какой стороны окна, но в любом случае окна для этого нужны большие.

Нет, ~200 Вт максимальная мощность панелей (в пасмурную погоду 30 Ватт где то), этого хватает заряжать "подгулявший" свинцовый аккумулятор, а уже от него через блоки питания 12v -> 20v и 12v -> 5v или напрямую 12v гаджеты, фонари, батареи, аккумуляторы.

у меня панель на 285 ватт, от неё преобразователь сразу в сеть 220, облегчает потребление + 3 акк 12в40ач гелевых + упс 1200ватт, как резерв можно привезти с дачи упс на 3000ватт + акк литий 56в, 40ач...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:28

  Zebra написав:в пасмурную погоду 30 Ватт где то

(завистливо так) Живут же люди! Я у себя сейчас в пасмурный полдень прислонил к единственному окну с относительно южной стороны портативную СБ 2x15x15 см и энергии там хватило чисто на измерялке зажечь диоды и показать менее пяти вольт и 0.00 А. Даже если я по всей площади этого окна раскидаю элементы (если оптимистично, то это раз 12) и оно дотянет до 0.01 А, на значимую мощность не тянет никак.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:48

  moveton написав:
  Zebra написав:в пасмурную погоду 30 Ватт где то

(завистливо так) Живут же люди! Я у себя сейчас в пасмурный полдень прислонил к единственному окну с относительно южной стороны портативную СБ 2x15x15 см и энергии там хватило чисто на измерялке зажечь диоды и показать менее пяти вольт и 0.00 А. Даже если я по всей площади этого окна раскидаю элементы (если оптимистично, то это раз 12) и оно дотянет до 0.01 А, на значимую мощность не тянет никак.

Вибачаюсь за оффтоп, але все що портативне - максимум може зарядити за день на 10-20% сучасний смартфон при сонячній погоді, без перешкод в вигляді скла і більш-менш прямим кутом.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:(завистливо так) Живут же люди!

У нас вчора ракетами розбили величезну електропідстанцію - ні світла, ні води, ні тепла. Завів бензогенератор на 2,5 Кват - холодильник двокомпрессорний, ноутбук, смартфони все ОК, а от італійський газовий котел - ніяк, запалюється на 5 секунд і гасне, спробую завтра добитися до газовщика спитати в чому справа, може тут хто в курсі, що тому італійцю не так? :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

чик написав:
  Сибарит написав:Дешевеет доллар только у нас :)

надеюсь вменяемые понимают шо буде попизже...
Помнится, кто-то заскочил в последний поезд по 42,70. Что-то нет продолжения истории, насколько похудела котлета. В грн, не в дол. В дол осталась на месте
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:52

  Василь-Рівне написав:
  moveton написав:(завистливо так) Живут же люди!

У нас вчора ракетами розбили величезну електропідстанцію - ні світла, ні води, ні тепла. Завів бензогенератор на 2,5 Кват - холодильник двокомпрессорний, ноутбук, смартфони все ОК, а от італійський газовий котел - ніяк, запалюється на 5 секунд і гасне, спробую завтра добитися до газовщика спитати в чому справа, може тут хто в курсі, що тому італійцю не так? :oops:

Можливо проблема з синусоідою. Спробуйте котел через стабілізатор запустити. Також деякі моделі котлів не працюють без заземлення. Генератор треба заземлюваті зазвичай для коректної роботи
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