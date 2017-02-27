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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10061100621006310064
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:а от італійський газовий котел - ніяк, запалюється на 5 секунд і гасне, спробую завтра добитися до газовщика спитати в чому справа, може тут хто в курсі, що тому італійцю не так?

Котлу потрібен струм з більш правильною синусоїдою, може треба на виході генератора перед котлом поставити підходящий стабілізатор або безперебійник (не кожний підійде)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав:
  moveton написав:
  Zebra написав:Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...

200 Вт от СБ в зимнюю не солнечную погоду? Не понял с какой стороны окна, но в любом случае окна для этого нужны большие.

Нет, ~200 Вт максимальная мощность панелей (в пасмурную погоду 30 Ватт где то), этого хватает заряжать "подгулявший" свинцовый аккумулятор, а уже от него через блоки питания 12v -> 20v и 12v -> 5v или напрямую 12v гаджеты, фонари, батареи, аккумуляторы.
Чет вспомнилось, как Мюнхаузен себя из болота вытаскивал.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  whois2010 написав:Можливо проблема з синусоідою

Та ось якраз продавець на цьому і акцентував увагу, що саме цей дорожчий польський генератор бо у нього все добре з синусоїдою на відміну від інших. Про стабілізатор і сам подумав, але ж всі інші елктроприлади працюють ... то чи допоможе?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:03

  Василь-Рівне написав:
  whois2010 написав:Можливо проблема з синусоідою

Та ось якраз продавець на цьому і акцентував увагу, що саме цей дорожчий польський генератор бо у нього все добре з синусоїдою на відміну від інших. Про стабілізатор і сам подумав, але ж всі інші елктроприлади працюють ... то чи допоможе?

пробуйте стабілізатор, заземлення, розташування фаза-ноль на підключенні котла
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:04

Обл.энерго прислало заказное письмо.
Надо сдать в неж. помещ. (магазине) эл.счётчик к ним на поверку. Если не пройду поверку, то отключат эл. энергию. И пришло на эл. почту письмо, обл. энерго работает в онлайн режиме и все технич. службы временно не работают. Есть номер тел. в письме - звоню, молчат, не берут трубку. Приехал к ним в офис. Охранник говорит, все вопросы в тел. режиме. Надо сделать поверку, но никто не хочет выезжать на снятие пломб. На отключение выезжают без проблем. Хорошее решение экономии эл. энергии. :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:06

  Ромасик написав:
чик написав:
  Сибарит написав:Дешевеет доллар только у нас :)

надеюсь вменяемые понимают шо буде попизже...
Помнится, кто-то заскочил в последний поезд по 42,70. Что-то нет продолжения истории, насколько похудела котлета. В грн, не в дол. В дол осталась на месте


Знаю одного дятла,который хотел набрать на кредитные деньги по 42+ :lol: Може и набрал тогда,теперь профит считает день и ночь :mrgreen:
osafly
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