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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 жов, 2022 11:53
Василь-Рівне написав:
а от італійський газовий котел - ніяк, запалюється на 5 секунд і гасне, спробую завтра добитися до газовщика спитати в чому справа, може тут хто в курсі, що тому італійцю не так?
Котлу потрібен струм з більш правильною синусоїдою, може треба на виході генератора перед котлом поставити підходящий стабілізатор або безперебійник (не кожний підійде)
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Додано: Нед 23 жов, 2022 11:57
Zebra написав: moveton написав: Zebra написав:
Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...
200 Вт от СБ в зимнюю не солнечную погоду? Не понял с какой стороны окна, но в любом случае окна для этого нужны большие.
Нет, ~200 Вт максимальная мощность панелей (в пасмурную погоду 30 Ватт где то), этого хватает заряжать "подгулявший" свинцовый аккумулятор, а уже от него через блоки питания 12v -> 20v и 12v -> 5v или напрямую 12v гаджеты, фонари, батареи, аккумуляторы.
Чет вспомнилось, как Мюнхаузен себя из болота вытаскивал.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 11:58
whois2010 написав:
Можливо проблема з синусоідою
Та ось якраз продавець на цьому і акцентував увагу, що саме цей дорожчий польський генератор бо у нього все добре з синусоїдою на відміну від інших. Про стабілізатор і сам подумав, але ж всі інші елктроприлади працюють ... то чи допоможе?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 12:03
Василь-Рівне написав: whois2010 написав:
Можливо проблема з синусоідою
Та ось якраз продавець на цьому і акцентував увагу, що саме цей дорожчий польський генератор бо у нього все добре з синусоїдою на відміну від інших. Про стабілізатор і сам подумав, але ж всі інші елктроприлади працюють ... то чи допоможе?
пробуйте стабілізатор, заземлення, розташування фаза-ноль на підключенні котла
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Додано: Нед 23 жов, 2022 12:04
Обл.энерго прислало заказное письмо.
Надо сдать в неж. помещ. (магазине) эл.счётчик к ним на поверку. Если не пройду поверку, то отключат эл. энергию. И пришло на эл. почту письмо, обл. энерго работает в онлайн режиме и все технич. службы временно не работают. Есть номер тел. в письме - звоню, молчат, не берут трубку. Приехал к ним в офис. Охранник говорит, все вопросы в тел. режиме. Надо сделать поверку, но никто не хочет выезжать на снятие пломб. На отключение выезжают без проблем. Хорошее решение экономии эл. энергии.
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