Додано: Нед 23 жов, 2022 13:59

В ближайшие месяцы в Украине вырастут цены на некоторые группы товаров. При этом стоимость будет меняться под действием различных факторов.Об этом пишет agronews, ссылаясь на данные Госстата Украины.За девять месяцев 2022 года средние потребительские цены в стране выросли на 21,8%. Одной из главных причин стала полномасштабная война с Россией.Теперь же, накануне зимы, нас ждет еще один скачок цен:+27,4% - на товары продовольствия;+23,7% - на бытовую химию и технику;+19,5% - на алкоголь и сигареты.Не исключено, что поднимется стоимость транспортных услуг на 27,3% из-за перебоев в энергетической сфере, что в свою очередь влияет на функционирование отдельных видов коммунального транспорта. Это же может привести к скачку цен на бензин, электрогенераторы, свечи, фонарики и павербанки – все, что может спасти в отсутствие света.