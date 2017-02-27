Zebra написав:Я прикупив сонячних панельок, щоб була можливість гаджетами користуватися. 200 ватт на усі вікна на присосках навіть у несонячну погоду вистачить живити ноутбук, чи старлінк, який теж можливо доведеться купувати (будемо скидатися усім домом)...
200 Вт от СБ в зимнюю не солнечную погоду? Не понял с какой стороны окна, но в любом случае окна для этого нужны большие.
Нет, ~200 Вт максимальная мощность панелей (в пасмурную погоду 30 Ватт где то), этого хватает заряжать "подгулявший" свинцовый аккумулятор, а уже от него через блоки питания 12v -> 20v и 12v -> 5v или напрямую 12v гаджеты, фонари, батареи, аккумуляторы.
Чет вспомнилось, как Мюнхаузен себя из болота вытаскивал.
Та ось якраз продавець на цьому і акцентував увагу, що саме цей дорожчий польський генератор бо у нього все добре з синусоїдою на відміну від інших. Про стабілізатор і сам подумав, але ж всі інші елктроприлади працюють ... то чи допоможе?
Та ось якраз продавець на цьому і акцентував увагу, що саме цей дорожчий польський генератор бо у нього все добре з синусоїдою на відміну від інших. Про стабілізатор і сам подумав, але ж всі інші елктроприлади працюють ... то чи допоможе?
пробуйте стабілізатор, заземлення, розташування фаза-ноль на підключенні котла
Обл.энерго прислало заказное письмо. Надо сдать в неж. помещ. (магазине) эл.счётчик к ним на поверку. Если не пройду поверку, то отключат эл. энергию. И пришло на эл. почту письмо, обл. энерго работает в онлайн режиме и все технич. службы временно не работают. Есть номер тел. в письме - звоню, молчат, не берут трубку. Приехал к ним в офис. Охранник говорит, все вопросы в тел. режиме. Надо сделать поверку, но никто не хочет выезжать на снятие пломб. На отключение выезжают без проблем. Хорошее решение экономии эл. энергии.
Та ось якраз продавець на цьому і акцентував увагу, що саме цей дорожчий польський генератор бо у нього все добре з синусоїдою на відміну від інших. Про стабілізатор і сам подумав, але ж всі інші елктроприлади працюють ... то чи допоможе?
В Украине ожидается еще один скачок цен: что подорожает
В ближайшие месяцы в Украине вырастут цены на некоторые группы товаров. При этом стоимость будет меняться под действием различных факторов.
Об этом пишет agronews, ссылаясь на данные Госстата Украины.
За девять месяцев 2022 года средние потребительские цены в стране выросли на 21,8%. Одной из главных причин стала полномасштабная война с Россией.
Теперь же, накануне зимы, нас ждет еще один скачок цен:
+27,4% - на товары продовольствия; +23,7% - на бытовую химию и технику; +19,5% - на алкоголь и сигареты. Не исключено, что поднимется стоимость транспортных услуг на 27,3% из-за перебоев в энергетической сфере, что в свою очередь влияет на функционирование отдельных видов коммунального транспорта. Это же может привести к скачку цен на бензин, электрогенераторы, свечи, фонарики и павербанки – все, что может спасти в отсутствие света.
Игорь Алексеевич написав: А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн??? Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие.
Вы за них не переживайте. Они выживут, ещё и помогут детям деньгами чтобы те могли сдать счётчик на поверку. Или вопрос риторический и касался всех стариков в мире, так как инфляция бьёт рекорды не только у нас, а и в невоюющих странах ?
Злые языки нашептали поднятие цен на горючку. Не инсайд.
Игорь Алексеевич написав:А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн??? Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие.
Аграрка вся частная, там меценатов нет.
А для чего у нас тогда Власть???? Или только жопами стулья протирать??? У нас в городе здания по несколько этажей - обл. администр, гор.администр, райадминистр, пенсионный фонд, фонд.защиты населения и т.д.. Приблиз. в этих учреждениях работает более 100 тыс. чел. Половина из них без мозгов. Хотя можно работать макс. 10тыс. всем в одном здании и уметь пользоваться комп. А так за справками люди ездят из одной части города в другую, как и 50 лет назад.