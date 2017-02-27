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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 жов, 2022 14:28
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 23 жов, 2022 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 жов, 2022 14:29
Секрети (колись)УСПІШНОГО бізнесу))
Аааааааааа - кричу!
Хоч бери, та кажи моєму татові, щоб роздрукував оце ще жирнішим шрифтом і поцепив на всі прилавки/вітрини в моєму магазинчику!
А то я його вже другий раз попросив попереклеювати/ЗНИЗИТИ ціни(+/- ще на 20%) на деякі товари (слабоходові і ще + ті, яких є багато у залишку) - а черги, як не було, так і нема
Далі, або слабка торгівля, або середня!
З такими темпами, то і до весни не розпродасться мій товар... - тим більше, що взимку мій тато не буде взагалі виходити торгувати, так як:
а) по стану здоров'я йому не можна мерзнути/переохолоджуватись(а там в мене по легенді "магазин/кіоск відкритого типу")
б) в січні/лютому - не було, а тепер і тим більше - НЕ має сенсу виходити торгувати(даремно мерзнути)
п.с.
Отак чим раз, тим більше всі дізнаєтесь про мій бізнес... як я колись ПЕРЕОХОЛОДЖУВАВСЯ всі 12 зим І ПРАЦЮВАВ, майже, БЕЗ ВИХІДНИХ!
Додано: Нед 23 жов, 2022 14:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
До полосатого добавилася нова дура істеричка, яка бізнесмен,но не може повірити лічильник?(((
Це мені сниться, чи це насправді так деградував форум?
Додано: Нед 23 жов, 2022 14:33
я здавав по 42,7, яке вам продовження історії?)
я не купую долари, тільки здаю. Здавав і по 5, і по 8, і по 14, і по 29, і по 36,6...
Додано: Нед 23 жов, 2022 14:34
Приватна не означає цинічна, а виходить саме так. І коли ціни на продукти на 2/3 товарів у маркеті ставлять на 50% дешевше за акціею, ніж звичайна, і її все одно не беруть, зрозуміло, що можна торгувати з розумом, але дуже хочеться багато грошей і відразу.
На соціальні товари не повинні підвищувати більше 10%, але для кого приймають усі ці підписані папірці, зрозуміти не складно.
А для когось і війни немає.
Додано: Нед 23 жов, 2022 14:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Это упрёк типа, что нет денег на поверку???
А мозги включить слабо??? и сразу видно, что в бизнесе -00000. Дело не в сумме поверке, а дело в том, что если её не пройдёшь, то отключение идёт автоматически через. комп. у них на пульте. И что бы опять подключил контролёр к сети, то я должен ПИСЬМЕННО предоставить ему акт на подключение с 10 подписями от предст. обл.энерго. А как их собрать, если все они работают на удалёнке??? А хоть и работают, то это занимает минимум месяц, пока их соберёшь. Да и поверку сейчас пройти не возможно, т.к. надо, что бы её сделала только техн. их служба, которая временно написано - не работаем.
Вот и получается, что одна служба пишет на отключение, если нет поверки, а др. служба, сидя в соседнем кабинете пишет - сделать обяз. надо а сроки, как указано в письме, но мы закрыты и не работаем.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 23 жов, 2022 14:58, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 23 жов, 2022 14:48
Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки (у орків це експортні мита на нафту) - а виручені кошти направляти бідним.
Додано: Нед 23 жов, 2022 15:17
А как так можно,не покупать,но все время сдавать?? На дереве они у Вас ростут что ли??Или урожай собираете и сдаете,так что ли получается?? Даже если они приходят Вам за товари-услуги,Вы их все равно покупаете,так или иначе. Яких тілько казок тут не наслухаеся....
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