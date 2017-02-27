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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10063100641006510066>
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:29

Секрети (колись)УСПІШНОГО бізнесу))

  Игорь Алексеевич написав:В Украине ожидается еще один скачок цен: что подорожает

В ближайшие месяцы в Украине вырастут цены на некоторые группы товаров.
....

Теперь же, накануне зимы, нас ждет еще один скачок цен....

https://hvylya.net/news/261374-v-ukrain ... odorozhaet

Аааааааааа - кричу!
Хоч бери, та кажи моєму татові, щоб роздрукував оце ще жирнішим шрифтом і поцепив на всі прилавки/вітрини в моєму магазинчику! :mrgreen:
А то я його вже другий раз попросив попереклеювати/ЗНИЗИТИ ціни(+/- ще на 20%) на деякі товари (слабоходові і ще + ті, яких є багато у залишку) - а черги, як не було, так і нема :!: :mrgreen:
Далі, або слабка торгівля, або середня!
З такими темпами, то і до весни не розпродасться мій товар... - тим більше, що взимку мій тато не буде взагалі виходити торгувати, так як:
а) по стану здоров'я йому не можна мерзнути/переохолоджуватись(а там в мене по легенді "магазин/кіоск відкритого типу") :shock:
б) в січні/лютому - не було, а тепер і тим більше - НЕ має сенсу виходити торгувати(даремно мерзнути)

п.с.
Отак чим раз, тим більше всі дізнаєтесь про мій бізнес... як я колись ПЕРЕОХОЛОДЖУВАВСЯ всі 12 зим І ПРАЦЮВАВ, майже, БЕЗ ВИХІДНИХ!
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

До полосатого добавилася нова дура істеричка, яка бізнесмен,но не може повірити лічильник?(((
Це мені сниться, чи це насправді так деградував форум?
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:33

  Ромасик написав:
чик написав:
  Сибарит написав:Дешевеет доллар только у нас :)

надеюсь вменяемые понимают шо буде попизже...
Помнится, кто-то заскочил в последний поезд по 42,70. Что-то нет продолжения истории, насколько похудела котлета. В грн, не в дол. В дол осталась на месте

я здавав по 42,7, яке вам продовження історії?)
я не купую долари, тільки здаю. Здавав і по 5, і по 8, і по 14, і по 29, і по 36,6...
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:34

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн???
Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие.

Аграрка вся частная, там меценатов нет.

Приватна не означає цинічна, а виходить саме так. І коли ціни на продукти на 2/3 товарів у маркеті ставлять на 50% дешевше за акціею, ніж звичайна, і її все одно не беруть, зрозуміло, що можна торгувати з розумом, але дуже хочеться багато грошей і відразу.
На соціальні товари не повинні підвищувати більше 10%, але для кого приймають усі ці підписані папірці, зрозуміти не складно.
А для когось і війни немає.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:Они выживут, ещё и помогут детям деньгами чтобы те могли сдать счётчик на поверку.
Это упрёк типа, что нет денег на поверку???
А мозги включить слабо??? и сразу видно, что в бизнесе -00000. Дело не в сумме поверке, а дело в том, что если её не пройдёшь, то отключение идёт автоматически через. комп. у них на пульте. И что бы опять подключил контролёр к сети, то я должен ПИСЬМЕННО предоставить ему акт на подключение с 10 подписями от предст. обл.энерго. А как их собрать, если все они работают на удалёнке??? А хоть и работают, то это занимает минимум месяц, пока их соберёшь. Да и поверку сейчас пройти не возможно, т.к. надо, что бы её сделала только техн. их служба, у которой на дверях написано - временно не работаем.
Вот и получается, что одна служба пишет на отключение, если нет поверки, а др. служба, сидя в соседнем кабинете пишет - сделать обяз. надо а сроки, как указано в письме, но мы закрыты и не работаем. :twisted:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 23 жов, 2022 15:56, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:48

  Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн???
Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие.

Аграрка вся частная, там меценатов нет.


А для чего у нас тогда Власть???? Или только жопами стулья протирать???

Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки (у орків це експортні мита на нафту) - а виручені кошти направляти бідним.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:17

  equinox написав:я не купую долари, тільки здаю. Здавав і по 5, і по 8, і по 14, і по 29, і по 36,6...


А как так можно,не покупать,но все время сдавать?? На дереве они у Вас ростут что ли??Или урожай собираете и сдаете,так что ли получается?? :lol:Даже если они приходят Вам за товари-услуги,Вы их все равно покупаете,так или иначе. Яких тілько казок тут не наслухаеся....
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:39

  osafly написав:
  equinox написав:я не купую долари, тільки здаю. Здавав і по 5, і по 8, і по 14, і по 29, і по 36,6...


А как так можно,не покупать,но все время сдавать?? На дереве они у Вас ростут что ли??Или урожай собираете и сдаете,так что ли получается?? :lol:Даже если они приходят Вам за товари-услуги,Вы их все равно покупаете,так или иначе. Яких тілько казок тут не наслухаеся....


Очень просто, получил доллары на PayPal, отправил в Украину и продал. Правда если PayPal привязан не к американскому банку, то прийдется покупать USD в стране регистрации, но это уже другая история.
Можно обойтись и без перевода, достаточно иметь человека, который постоянно рассчитывается череез палку с зарубежыми поставщиками :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:49

Игорь Алексеевич
Якось фантазія не дуже . Коли проблеми з повірками - терміново купується новий лічильник і робиться швиденька заміна - це достатньо швидко і просто ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:00

  Puente написав:Игорь Алексеевич
Якось фантазія не дуже . Коли проблеми з повірками - терміново купується новий лічильник і робиться швиденька заміна - це достатньо швидко і просто ...


а чем поверка отличается от установки нового??? Всё равно надо разрешение от обл. энерго. И всё равно надо пройти по кабинетам, собрать подписи, что меняем на новый и он подходить под их комп.систему. Раньше они мне давали др., а я свой сдавал им и оплачивал только за поверку.
Есть большие различия установки эл.счётчика в квартирах и в неж.помещениях.
Игорь Алексеевич
 
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