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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10063100641006510066
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:35

Прогресивніше взяти ОВДП.

  Starikan написав:
  Успіх написав:
  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?
То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))

За півроку? :wink:

Прогресивніше взяти ОВДП.
https://fi202x.blogspot.com/2022/09/blog-post.html
flyman
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