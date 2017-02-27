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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 жов, 2022 16:35
Starikan написав: Успіх написав: Vitalych-new написав:
Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?
То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))
За півроку?
Прогресивніше взяти ОВДП.https://fi202x.blogspot.com/2022/09/blog-post.html
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flyman
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