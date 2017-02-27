Игорь Алексеевич написав:

BIGor написав: Игорь Алексеевич написав: А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн???

Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие. А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн???Я думаю

Аграрка вся частная, там меценатов нет. Аграрка вся частная, там меценатов нет.

А для чего у нас тогда Власть???? Или только жопами стулья протирать???У нас в городе здания по несколько этажей - обл. администр, гор.администр, райадминистр, пенсионный фонд, фонд.защиты населения и т.д.. Приблиз. в этих учреждениях работает более 100 тыс. чел. Половина из них без мозгов. Хотя можно работать макс. 10тыс. всем в одном здании и уметь пользоваться комп. А так за справками люди ездят из одной части города в другую, как и 50 лет назад.