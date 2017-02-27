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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10063100641006510066
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:35

Прогресивніше взяти ОВДП.

  Starikan написав:
  Успіх написав:
  Vitalych-new написав:Ну це вже для зовсім повних дурнів.....
Купити по курсу НБУ, "полежати" півроку за майже нульовий % і продати по курсу НБУ назад. А де навар ?
То вже простіше гривневе депо відкрити)) - хоч якихось 12-13% набіжить))

За півроку? :wink:

Прогресивніше взяти ОВДП.
https://fi202x.blogspot.com/2022/09/blog-post.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:55

  osafly написав:Знаю одного дятла,который хотел набрать на кредитные деньги по 42+ :loмl: Може и набрал тогда,теперь профит считает день и ночь :mrgreen:

у меня все дятлы в игноре и крайний раз брал баксы на депо па 29.55, шо оно мелет непонятно. пусть ссылку даст где я брал па 42...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:08

  Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн???
Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие.

Аграрка вся частная, там меценатов нет.


А для чего у нас тогда Власть???? Или только жопами стулья протирать???
У нас в городе здания по несколько этажей - обл. администр, гор.администр, райадминистр, пенсионный фонд, фонд.защиты населения и т.д.. Приблиз. в этих учреждениях работает более 100 тыс. чел. Половина из них без мозгов. Хотя можно работать макс. 10тыс. всем в одном здании и уметь пользоваться комп. А так за справками люди ездят из одной части города в другую, как и 50 лет назад.

100 тис це напевно гіпербола. А влада не спить:
Українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро - Шмигаль https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 21060.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:09

  BIGor написав:

Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки (у орків це експортні мита на нафту) - а виручені кошти направляти бідним.


То може ПДВ на продовольчі товари знизимо до 7 % як в Німеччині щоб більше не возили ковбаси в Україну в капотах ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:20

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:

Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки (у орків це експортні мита на нафту) - а виручені кошти направляти бідним.


То може ПДВ на продовольчі товари знизимо до 7 % як в Німеччині щоб більше не возили ковбаси в Україну в капотах ?

Це питання не до мене, а до ОП.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:52

  Василь-Рівне написав:
  moveton написав:(завистливо так) Живут же люди!

У нас вчора ракетами розбили величезну електропідстанцію - ні світла, ні води, ні тепла. Завів бензогенератор на 2,5 Кват - холодильник двокомпрессорний, ноутбук, смартфони все ОК, а от італійський газовий котел - ніяк, запалюється на 5 секунд і гасне, спробую завтра добитися до газовщика спитати в чому справа, може тут хто в курсі, що тому італійцю не так? :oops:

кажуть, треба заземлити один провід, і підключити правильно до котла землю і фазу, ще може бути не синус а прямокутник (це якщо із безперебійника або дешевого інвертора).

а вже подібне відповіли
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:56

  Игорь Алексеевич написав:Обл.энерго прислало заказное письмо.
Надо сдать в неж. помещ. (магазине) эл.счётчик к ним на поверку. Если не пройду поверку, то отключат эл. энергию. И пришло на эл. почту письмо, обл. энерго работает в онлайн режиме и все технич. службы временно не работают. Есть номер тел. в письме - звоню, молчат, не берут трубку. Приехал к ним в офис. Охранник говорит, все вопросы в тел. режиме. Надо сделать поверку, но никто не хочет выезжать на снятие пломб. На отключение выезжают без проблем. Хорошее решение экономии эл. энергии. :twisted:

Мені дачу відключили без листів, приїхали і відключили, в січні 2021.
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post_22.html
Не знаю чи може ще й могорич занести і подякувати, що через це не попав під окупацію
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:01

  Мизантрóп написав:
  Василь-Рівне написав:
  whois2010 написав:Можливо проблема з синусоідою

Та ось якраз продавець на цьому і акцентував увагу, що саме цей дорожчий польський генератор бо у нього все добре з синусоїдою на відміну від інших. Про стабілізатор і сам подумав, але ж всі інші елктроприлади працюють ... то чи допоможе?

Ось тут починається цікаве. :lol: Якщо правильна синусоїда може ще називатися чистою, у крайньому випадку - немодельованою, або "синусоїдальна форма", то у позначенні форми сигналу, що не відповідає синусоїді, фантазія виробників не знає меж. Замість того, щоб побачити єдине просте та зрозуміле позначення, ми читаємо в характеристиках: модифікована синусоїда, модифікований синус, модельована синусоїда (синус), квазі-синусоїда, апроксимована синусоїда, ступінчаста синусоїда, або нічого не читаємо - виробник не вважає за потрібне згадувати про це взагалі.
Источник: https://lantorg.com/article/ibp-s-pravi ... i-ne-tolko © LanTorg.com
недільний оффтоп,але ж колегу рятуємо

Колись для аудіопідсилювачі було чітко написано:
20Гц..16КГц,
нелінійність АЧХ 1%,
коеф. гармонік 0.1%
нелінійні спотворенн 0.1%

Так і тут, наскільки % форма відрізняється від синуса,
скільки гармонік генерить їхній прямокутний синус? Може там 30%+ енергії іде в гармоніки вищого порядку.

Якось при пропажі світла через UPS заживив лампу економку, то вона тільки шкваркнула від того синусу.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:04

  Игорь написав:
  Игорь Алексеевич написав:
А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн???
Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие. :(

Вы за них не переживайте. Они выживут, ещё и помогут детям деньгами чтобы те могли сдать счётчик на поверку.
Или вопрос риторический и касался всех стариков в мире, так как инфляция бьёт рекорды не только у нас, а и в невоюющих странах ?

Злые языки нашептали поднятие цен на горючку. Не инсайд.

дик, податок же ввели, нє?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:24

  Игорь написав:
  Игорь Алексеевич написав:
А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн???
Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие. :(

Вы за них не переживайте. Они выживут, ещё и помогут детям деньгами чтобы те могли сдать счётчик на поверку.
Или вопрос риторический и касался всех стариков в мире, так как инфляция бьёт рекорды не только у нас, а и в невоюющих странах ?

Злые языки нашептали поднятие цен на горючку. Не инсайд.


Привет Игорь .

Так и есть.....
Купил детям квартиру на Рыбальском острове....(квартал умолчим ).
Денег осталось в Кириловку сьездить, по старым ценам ......

Вот так и живут пенсионеры -военнослужащие....
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