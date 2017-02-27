Игорь Алексеевич написав:А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн??? Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие.
Аграрка вся частная, там меценатов нет.
А для чего у нас тогда Власть???? Или только жопами стулья протирать??? У нас в городе здания по несколько этажей - обл. администр, гор.администр, райадминистр, пенсионный фонд, фонд.защиты населения и т.д.. Приблиз. в этих учреждениях работает более 100 тыс. чел. Половина из них без мозгов. Хотя можно работать макс. 10тыс. всем в одном здании и уметь пользоваться комп. А так за справками люди ездят из одной части города в другую, как и 50 лет назад.
У нас вчора ракетами розбили величезну електропідстанцію - ні світла, ні води, ні тепла. Завів бензогенератор на 2,5 Кват - холодильник двокомпрессорний, ноутбук, смартфони все ОК, а от італійський газовий котел - ніяк, запалюється на 5 секунд і гасне, спробую завтра добитися до газовщика спитати в чому справа, може тут хто в курсі, що тому італійцю не так?
кажуть, треба заземлити один провід, і підключити правильно до котла землю і фазу, ще може бути не синус а прямокутник (це якщо із безперебійника або дешевого інвертора).
Игорь Алексеевич написав:Обл.энерго прислало заказное письмо. Надо сдать в неж. помещ. (магазине) эл.счётчик к ним на поверку. Если не пройду поверку, то отключат эл. энергию. И пришло на эл. почту письмо, обл. энерго работает в онлайн режиме и все технич. службы временно не работают. Есть номер тел. в письме - звоню, молчат, не берут трубку. Приехал к ним в офис. Охранник говорит, все вопросы в тел. режиме. Надо сделать поверку, но никто не хочет выезжать на снятие пломб. На отключение выезжают без проблем. Хорошее решение экономии эл. энергии.
Та ось якраз продавець на цьому і акцентував увагу, що саме цей дорожчий польський генератор бо у нього все добре з синусоїдою на відміну від інших. Про стабілізатор і сам подумав, але ж всі інші елктроприлади працюють ... то чи допоможе?
Игорь Алексеевич написав: А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн??? Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие.
Вы за них не переживайте. Они выживут, ещё и помогут детям деньгами чтобы те могли сдать счётчик на поверку. Или вопрос риторический и касался всех стариков в мире, так как инфляция бьёт рекорды не только у нас, а и в невоюющих странах ?
Злые языки нашептали поднятие цен на горючку. Не инсайд.
Игорь Алексеевич написав: А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн??? Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие.
Вы за них не переживайте. Они выживут, ещё и помогут детям деньгами чтобы те могли сдать счётчик на поверку. Или вопрос риторический и касался всех стариков в мире, так как инфляция бьёт рекорды не только у нас, а и в невоюющих странах ?
Злые языки нашептали поднятие цен на горючку. Не инсайд.
Привет Игорь .
Так и есть..... Купил детям квартиру на Рыбальском острове....(квартал умолчим ). Денег осталось в Кириловку сьездить, по старым ценам ......