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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10065100661006710068>
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:А как выживать старикам у кого пенсия 3 тыс.грн???
Я думаю им надо выдавать талоны на продовольствие. :( [/b]

Помогите своим старикам и не нойте.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

equinox написав:
я не купую долари, тільки здаю...
щаслива людина
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:05

  Василь-Рівне написав:
  moveton написав:(завистливо так) Живут же люди!

У нас вчора ракетами розбили величезну електропідстанцію - ні світла, ні води, ні тепла. Завів бензогенератор на 2,5 Кват - холодильник двокомпрессорний, ноутбук, смартфони все ОК, а от італійський газовий котел - ніяк, запалюється на 5 секунд і гасне, спробую завтра добитися до газовщика спитати в чому справа, може тут хто в курсі, що тому італійцю не так? :oops:

J
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:36

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:Аграрка вся частная, там меценатов нет.


А для чего у нас тогда Власть???? Или только жопами стулья протирать???

Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки (у орків це експортні мита на нафту) - а виручені кошти направляти бідним.

невеличкий оффтоп
нагадаю, що дотації на "ефективний агробізнес" в Европі складають такі суми, що весь бюджет нашої країни меньше. тому якщо навіть при цьому наші аграрії можуть конкурувати - то не треба їм заважати.

спробуйте себе в цьому надприбуткову бізнесу - я гадаю на другому році ваш бізнес сконає ;)

а квотування експорту - що будемо квотувати, коли 95% олії йшло на експорт. що будемо з нею робити, які ідеї?

ох ці прості ліві ідеї - "взять все и поделить. а то пишут, пишут - голова пухнет" (с)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:41

  Shaman написав:а квотування експорту - що будемо квотувати, коли 95% олії йшло на експорт. що будемо з нею робити, які ідеї?

олією можна грітись принаймні, і капусту заправляти, муку смажити..
наше мудре керівництво не випускає 18..60 холопів чол. статі з своєї держави (ліва це ідея чи права, мені пох.), то хай думає тепер як нагодувати їх та зігріти.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Помогите своим старикам и не нойте.
Тебе дать номер карты, перечисли другими. Или слабо помочь???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:49

  flyman написав:
  Shaman написав:а квотування експорту - що будемо квотувати, коли 95% олії йшло на експорт. що будемо з нею робити, які ідеї?

олією можна грітись принаймні, і капусту заправляти, муку смажити..
наше мудре керівництво не випускає 18..60 холопів чол. статі з своєї держави (ліва це ідея чи права, мені пох.), то хай думає тепер як нагодувати їх та зігріти.

Не треба гнати на мудре керівництво.
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 23 жов, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:52

  Игорь Алексеевич написав:В Украине ожидается еще один скачок цен: что подорожает

В ближайшие месяцы в Украине вырастут цены на некоторые группы товаров. При этом стоимость будет меняться под действием различных факторов.

Об этом пишет agronews, ссылаясь на данные Госстата Украины.

За девять месяцев 2022 года средние потребительские цены в стране выросли на 21,8%. Одной из главных причин стала полномасштабная война с Россией.

Теперь же, накануне зимы, нас ждет еще один скачок цен:

+27,4% - на товары продовольствия;
+23,7% - на бытовую химию и технику;
+19,5% - на алкоголь и сигареты.
Не исключено, что поднимется стоимость транспортных услуг на 27,3% из-за перебоев в энергетической сфере, что в свою очередь влияет на функционирование отдельных видов коммунального транспорта. Это же может привести к скачку цен на бензин, электрогенераторы, свечи, фонарики и павербанки – все, что может спасти в отсутствие света.

https://hvylya.net/news/261374-v-ukrain ... odorozhaet


Світові ціни на продовольство знижуються шостий місяць поспіль –
ФАО

У вересні світові ціни на продовольство продовжили тенденцію зниження, яка триває шостий місяць поспіль – середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 136,3 пункту, що на 1,5 пункту (1,1%) нижче за показник серпня.

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

ФАО зазначає, що зниження індексу минулого місяця було зумовлене різким падінням світових цін на рослинні олії та помірним зниженням цін на цукор, м'ясо та молочну продукцію, яке було значнішим, ніж збільшення індексу цін на зернові.
Середнє значення Індексу цін на рослинні олії становило 152,6 пункту, що на 10,8 пункту (6,6%) нижче порівняно з показником серпня і є найнижчим показником з лютого 2021 року.

Зображення
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:53

  копейка написав:
  Игорь Алексеевич написав:В Украине ожидается еще один скачок цен: что подорожает

В ближайшие месяцы в Украине вырастут цены на некоторые группы товаров. При этом стоимость будет меняться под действием различных факторов.

Об этом пишет agronews, ссылаясь на данные Госстата Украины.

За девять месяцев 2022 года средние потребительские цены в стране выросли на 21,8%. Одной из главных причин стала полномасштабная война с Россией.

Теперь же, накануне зимы, нас ждет еще один скачок цен:

+27,4% - на товары продовольствия;
+23,7% - на бытовую химию и технику;
+19,5% - на алкоголь и сигареты.
Не исключено, что поднимется стоимость транспортных услуг на 27,3% из-за перебоев в энергетической сфере, что в свою очередь влияет на функционирование отдельных видов коммунального транспорта. Это же может привести к скачку цен на бензин, электрогенераторы, свечи, фонарики и павербанки – все, что может спасти в отсутствие света.

https://hvylya.net/news/261374-v-ukrain ... odorozhaet


Світові ціни на продовольство знижуються шостий місяць поспіль –
ФАО

У вересні світові ціни на продовольство продовжили тенденцію зниження, яка триває шостий місяць поспіль – середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 136,3 пункту, що на 1,5 пункту (1,1%) нижче за показник серпня.

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

ФАО зазначає, що зниження індексу минулого місяця було зумовлене різким падінням світових цін на рослинні олії та помірним зниженням цін на цукор, м'ясо та молочну продукцію, яке було значнішим, ніж збільшення індексу цін на зернові.
Середнє значення Індексу цін на рослинні олії становило 152,6 пункту, що на 10,8 пункту (6,6%) нижче порівняно з показником серпня і є найнижчим показником з лютого 2021 року.

Зображення

Для нас це погано
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:11

  Investor_K написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:а квотування експорту - що будемо квотувати, коли 95% олії йшло на експорт. що будемо з нею робити, які ідеї?

олією можна грітись принаймні, і капусту заправляти, муку смажити..
наше мудре керівництво не випускає 18..60 холопів чол. статі з своєї держави (ліва це ідея чи права, мені пох.), то хай думає тепер як нагодувати їх та зігріти.

Не треба гнати на мудре керівництво.

ну як, за рабів треба думати до кінця, якщо вже взялися, а не так, що "тут читать, а тут рибу заворачивать"
flyman
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