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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:18
Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:30
Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
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