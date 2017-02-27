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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:18
Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:30
Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
Додано: Нед 23 жов, 2022 23:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Що там обігравати.
- Запас бензину всюди, куди можна набрати (навіть якщо не буде свого генератора, то ті , у кого він є, будуть ганятись за бензином). Ну і бензин треба буде і для власного транспорту. Бензиновий примус теж був би в нагоді.
- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.
- металеві відра для нагрівання води на вогні (щоб нагріти і помитись, якщо що).
- Дрова або вугілля (в ДР Конго деревне вугілля - основне джерело енергії. Ним гріли житло, на них ресторани і кафе , де нема е/е, готують їжу. Воно легке, його нескладно доставляти на собі в місто з тих місць, де росте дерево. Там його і добувають. Ним зручно ділитись через невелику вагу.
- Запас води і продуктів, особливо таких , які не вимагають варіння (м'ясні консерви, горіхи, засушене м'ясо, сушені фрукти, типу курага чи чорнослив, сирі овочі для салату, сухе молоко, швидка вівсянка, галетний хліб)
- спальні мішки
- свічки для освітлення
- зброя від голодних та мародерів.
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