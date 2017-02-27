|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:04
Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:18
sailed написав:
Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.
Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11732
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:30
Zebra написав: sailed написав:
Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.
Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29733
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2558 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:34
Zebra написав:
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 жов, 2022 23:44
sailed написав:
Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
Що там обігравати.
- Запас бензину всюди, куди можна набрати (навіть якщо не буде свого генератора, то ті , у кого він є, будуть ганятись за бензином). Ну і бензин треба буде і для власного транспорту. Бензиновий примус теж був би в нагоді.
- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.
- металеві відра для нагрівання води на вогні (щоб нагріти і помитись, якщо що).
- Дрова або вугілля (в ДР Конго деревне вугілля - основне джерело енергії. Ним гріли житло, на них ресторани і кафе , де нема е/е, готують їжу. Воно легке, його нескладно доставляти на собі в місто з тих місць, де росте дерево. Там його і добувають. Ним зручно ділитись через невелику вагу.
- Запас води і продуктів, особливо таких , які не вимагають варіння (м'ясні консерви, горіхи, засушене м'ясо, сушені фрукти, типу курага чи чорнослив, сирі овочі для салату, сухе молоко, швидка вівсянка, галетний хліб)
- спальні мішки
- свічки для освітлення
- зброя від голодних та мародерів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8179
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1897 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 01:48
sailed написав: Zebra написав:
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
Бизнес который ограничивают в деятельности, начнет сокращать оборотный капитал, конвертироваться в валюту до лучших времён.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11732
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 01:53
sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2618
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 256 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 01:56
flyman написав: Zebra написав: sailed написав:
Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.
Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.
ДнепроГЭС в 41м НКГБисты взрывали по моему 6ю вагонами с тротилом
Пусть даже это были Столыпинские недовагоны, но тонн 10 туда загрузить можно было
Так в Запоре чисто бетонная плотина, а в Киеве и земля в основании есть
Бояться можно только Искандера с ТЯБоеголовкой
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2618
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 256 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31407
|35098895
|
П'ят 21 жов, 2022 18:16
чик
|
|1672
|12549796
|
|
|7975
|22865846
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|