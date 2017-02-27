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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10066100671006810069
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 22:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 23:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sailed написав:Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.

Що там обігравати.
- Запас бензину всюди, куди можна набрати (навіть якщо не буде свого генератора, то ті , у кого він є, будуть ганятись за бензином). Ну і бензин треба буде і для власного транспорту. Бензиновий примус теж був би в нагоді.
- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.
- металеві відра для нагрівання води на вогні (щоб нагріти і помитись, якщо що).
- Дрова або вугілля (в ДР Конго деревне вугілля - основне джерело енергії. Ним гріли житло, на них ресторани і кафе , де нема е/е, готують їжу. Воно легке, його нескладно доставляти на собі в місто з тих місць, де росте дерево. Там його і добувають. Ним зручно ділитись через невелику вагу.
- Запас води і продуктів, особливо таких , які не вимагають варіння (м'ясні консерви, горіхи, засушене м'ясо, сушені фрукти, типу курага чи чорнослив, сирі овочі для салату, сухе молоко, швидка вівсянка, галетний хліб)
- спальні мішки
- свічки для освітлення
- зброя від голодних та мародерів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 01:48

  sailed написав:
  Zebra написав:Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.

Бизнес который ограничивают в деятельности, начнет сокращать оборотный капитал, конвертироваться в валюту до лучших времён.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 01:53

sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 01:56

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.

ДнепроГЭС в 41м НКГБисты взрывали по моему 6ю вагонами с тротилом
Пусть даже это были Столыпинские недовагоны, но тонн 10 туда загрузить можно было
Так в Запоре чисто бетонная плотина, а в Киеве и земля в основании есть
Бояться можно только Искандера с ТЯБоеголовкой
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 02:24

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.

я сподіваюся, що це такий тупий жарт, судячи з Босфору, насправді трохи підтопить Русанівські сади та Осокорки, і то їм буде час евакуюватися

https://bigkyiv.com.ua/shho-bude-yakshh ... skoyi-ges/

до речі про "120 тисяч загиблих" після підриву ДніпроГЕС у 1941 це теж міф в основному, загиблі були але й близько не в такій кількості

https://www.radiosvoboda.org/a/pidryv-d ... 15294.html

https://bastion.tv/pidriv-dniprogesu-v- ... ifi_n15462
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:58

  Visky написав:Завтра, думаю, буде невеличке зростання. А ви як думаєте? Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите


Не заходив на гілку - насолоджувався тишою вихідних, за курсом доглядав лише у телеграмі і то без якихось емоцій - на вихідних зараз курси свої, не ринкові як на мене. Більш того, зараз я бачу, що Приват стає/став маркетмейкером - кому треба гарний курс придбати соточку з зарплати - кращє до каси Привата постояти. А якщо моє припущення про Приват вірне, то треба чекати на більше вирівнювання курсів у обмінок та Привата. Як мінімум - щоб прийом обмінок був нижче, ніж продаж Привату. Тому треба дивитися за рухами Привату - можливо через ньго НБУ хоче показати ринку, що треба вийти на сакральний рівень 40? Такі мої думки на зараз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?


10 жовтня у декого світло вмикали через декілька годин, у мене світло з'явилось о 22:30год.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:15

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.



і ще материк розколиться надвоє і ми усі безкоштовно опинимся в Америці! :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:25

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.

Ага ... Ян Валетов - Нічия земля . А можна ще Мародера АльАтомі перечитати ...
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