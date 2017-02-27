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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10067100681006910070>
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 01:53

sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 01:56

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.

ДнепроГЭС в 41м НКГБисты взрывали по моему 6ю вагонами с тротилом
Пусть даже это были Столыпинские недовагоны, но тонн 10 туда загрузить можно было
Так в Запоре чисто бетонная плотина, а в Киеве и земля в основании есть
Бояться можно только Искандера с ТЯБоеголовкой
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 02:24

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.

я сподіваюся, що це такий тупий жарт, судячи з Босфору, насправді трохи підтопить Русанівські сади та Осокорки, і то їм буде час евакуюватися

https://bigkyiv.com.ua/shho-bude-yakshh ... skoyi-ges/

до речі про "120 тисяч загиблих" після підриву ДніпроГЕС у 1941 це теж міф в основному, загиблі були але й близько не в такій кількості

https://www.radiosvoboda.org/a/pidryv-d ... 15294.html

https://bastion.tv/pidriv-dniprogesu-v- ... ifi_n15462
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 07:59

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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:58

  Visky написав:Завтра, думаю, буде невеличке зростання. А ви як думаєте? Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите


Не заходив на гілку - насолоджувався тишою вихідних, за курсом доглядав лише у телеграмі і то без якихось емоцій - на вихідних зараз курси свої, не ринкові як на мене. Більш того, зараз я бачу, що Приват стає/став маркетмейкером - кому треба гарний курс придбати соточку з зарплати - кращє до каси Привата постояти. А якщо моє припущення про Приват вірне, то треба чекати на більше вирівнювання курсів у обмінок та Привата. Як мінімум - щоб прийом обмінок був нижче, ніж продаж Привату. Тому треба дивитися за рухами Привату - можливо через ньго НБУ хоче показати ринку, що треба вийти на сакральний рівень 40? Такі мої думки на зараз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?


10 жовтня у декого світло вмикали через декілька годин, у мене світло з'явилось о 22:30год.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:15

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.



і ще материк розколиться надвоє і ми усі безкоштовно опинимся в Америці! :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:25

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.

Ага ... Ян Валетов - Нічия земля . А можна ще Мародера АльАтомі перечитати ...
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:47

  барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?

Первый обстрел - включили уже после 12 ночи. На след утро был повторный обстрел, и опять до ночи без света.

  Hotab написав:
  sailed написав:Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.

- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.

Да от не так все просто. Балон я купив, навіть перехідник до нього. Поїхав на ОККО - не можна кажуть, всюди камери, від тиску балон може розірватися, бла-бла-бла. Хоча балон нічим не відрізняється від тих що в автомобілях. Я кажу їм "люди, що ви собі думаєте, енергетична криза попереду". Але як не можна то не можна, поїхав з пустим балоном.

Опт, Львів
🇺🇸 40,20/40,40
🇪🇺 38,80/39,05
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:03

sailed , 20 грн все вирішує.
Якщо окко ні, то купа альтернативних.
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