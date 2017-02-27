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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 жов, 2022 10:36
Zebra написав: барабашов написав:
55 когда ожидать то?
24 февраля 2023 года.
Запишем.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 11:12
sailed написав: барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?
Первый обстрел - включили уже после 12 ночи. На след утро был повторный обстрел, и опять до ночи без света.
Hotab написав: sailed написав:
Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.
Да от не так все просто. Балон я купив, навіть перехідник до нього. Поїхав на ОККО - не можна кажуть, всюди камери, від тиску балон може розірватися, бла-бла-бла. Хоча балон нічим не відрізняється від тих що в автомобілях. Я кажу їм "люди, що ви собі думаєте, енергетична криза попереду". Але як не можна то не можна, поїхав з пустим балоном.
Опт, Львів
🇺🇸 40,20/40,40
🇪🇺 38,80/39,05
В Киеве на БРСМ балоны заправляют без проблем.
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