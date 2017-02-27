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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10067100681006910070
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав:
  барабашов написав:55 когда ожидать то?

24 февраля 2023 года.

Запишем.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 11:12

  sailed написав:
  барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?

Первый обстрел - включили уже после 12 ночи. На след утро был повторный обстрел, и опять до ночи без света.

  Hotab написав:
  sailed написав:Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.

- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.

Да от не так все просто. Балон я купив, навіть перехідник до нього. Поїхав на ОККО - не можна кажуть, всюди камери, від тиску балон може розірватися, бла-бла-бла. Хоча балон нічим не відрізняється від тих що в автомобілях. Я кажу їм "люди, що ви собі думаєте, енергетична криза попереду". Але як не можна то не можна, поїхав з пустим балоном.

Опт, Львів
🇺🇸 40,20/40,40
🇪🇺 38,80/39,05


В Киеве на БРСМ балоны заправляют без проблем.
Igor3777
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  #<1 ... 10067100681006910070
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