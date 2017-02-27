|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Пон 24 жов, 2022 08:58
Visky написав:
Завтра, думаю, буде невеличке зростання. А ви як думаєте? Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите
Не заходив на гілку - насолоджувався тишою вихідних, за курсом доглядав лише у телеграмі і то без якихось емоцій - на вихідних зараз курси свої, не ринкові як на мене. Більш того, зараз я бачу, що Приват стає/став маркетмейкером - кому треба гарний курс придбати соточку з зарплати - кращє до каси Привата постояти. А якщо моє припущення про Приват вірне, то треба чекати на більше вирівнювання курсів у обмінок та Привата. Як мінімум - щоб прийом обмінок був нижче, ніж продаж Привату. Тому треба дивитися за рухами Привату - можливо через ньго НБУ хоче показати ринку, що треба вийти на сакральний рівень 40? Такі мої думки на зараз.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1608
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3185 раз.
- Подякували: 663 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 10:03
sailed , 20 грн все вирішує.
Якщо окко ні, то купа альтернативних.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8182
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 11:16
striped написав:
Приват стає/став маркетмейкером. А якщо моє припущення про Приват вірне, то треба чекати на більше вирівнювання курсів у обмінок та Привата. Як мінімум - щоб прийом обмінок був нижче, ніж продаж Привату. Тому треба дивитися за рухами Привату - можливо через ньго НБУ хоче показати ринку, що треба вийти на сакральний рівень 40? Такі мої думки на зараз.
Так, я це відстежую. Сьогодні Приват не змінив курс продажу $, з 2ї пол.дня пт - 40,3, коли він приспустив 5 коп, бо ринок вже став тоді показувату йогож 40,35.
Опт у Києві вузько: 40,35/40,4. Різниця з Приватом стала мінімальною за декілька останніх тижнів, раніше різниця була в 20-35 коп. Тож Приват пригальмовує спонукання до зниження.
Востаннє редагувалось Visky
в Пон 24 жов, 2022 11:26, всього редагувалось 1 раз.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 979
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 11:25
Вчора дізнався про цікаву інформацію. З'ясувалося, що всю угоду щодо «продажу» китайцям/росіянам "Мотор-Січі" від самого початку і до цього часу за немалі кошти ніби супроводжувала і готувала компанія « Драгон Капітал» Томаша Фіали. Про це я дізнався з повідомлень Анатолія Амеліна та Анатолія Матіоса. Тож виходить, що коли русня намагалася купити "Мотор-Січ" через китайську прокладку, то Томаш Фіала знав про це, але обслуговував цю угоду, бо заробляв на цьому. Але це було на 100% не в інтересах України.
Цікаво, чи буде розслідування від УП цієї історії? Чи таке розслідування проти власника - це бджоли проти меду?
(С) Б. Береза
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1113
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:38
Київ 40.25-40.33
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32166
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7606 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:44
sergey_sryvkin, Зараз усі почнуть дьоргатися як муха в павутині і перекидати вину один на одного. Наприклад, пан Береза має зауваження до УП та інвестиційної компанії. Але, що дивно, не має питань ні до контролюючих органів, ні до тогочасної влади (до якої він теж входив на хвилиночку)
-
shikatoki2
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 876 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:45
Запорожье
40,35/40,55
38,85/39,25
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7924
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 2477 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shikatoki2
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31408
|35099423
|
Пон 24 жов, 2022 08:03
чик
|
|1694
|12549949
|
|
|7975
|22865971
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|