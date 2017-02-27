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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10062100631006410065
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка

а також посадових осіб "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.


200 млн грн це ж якісь смішні гроші, ні? З привата мільярди виводили, і ніхто досі не сидить. Навіть Мікітасю заставу більше назначили - 260 лямів.

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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

prodigy написав:інформація для тих кто на форумі підтримував Кирила


Кирила ж мабуть не лише форум підтримував, а й ВР, ОП, Зе та інші більш впливові організації, ніж форум.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:33

  Ромасик написав:
prodigy написав:інформація для тих кто на форумі підтримував Кирила


Кирила ж мабуть не лише форум підтримував, а й ВР, ОП, Зе та інші більш впливові організації, ніж форум.


то інші справа-то лобісти інтересів (державних, або власних)


а форум -від чистого серця :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:59

Опт в Києві на 13:30 досягав мінімуму 40,25/40,3, через годину трохи відскочив + 5 коп до 40,3/40,35. Приват тримаючи 40,3 (в пт в цей час при аналогічному розкладі він знизив курс на 5 коп), як би каже ринку "Пр-р-р!". Показово, що Приват, на відміну від деяких інших банків, тримає незмінним тривалий період і картковий курс 37.4532.
Якщо завтра до 10 год. не знизить, то це буде натяк на "Всьо!". В усякомк разі спекультивна можливість "Приват-обмінка" для центральної і західної України нівельована, для інших регіонів - мало-(не-)рентабельна
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