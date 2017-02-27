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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10062100631006410065
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка

а також посадових осіб "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.


200 млн грн це ж якісь смішні гроші, ні? З привата мільярди виводили, і ніхто досі не сидить. Навіть Мікітасю заставу більше назначили - 260 лямів.

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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

prodigy написав:інформація для тих кто на форумі підтримував Кирила


Кирила ж мабуть не лише форум підтримував, а й ВР, ОП, Зе та інші більш впливові організації, ніж форум.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:33

  Ромасик написав:
prodigy написав:інформація для тих кто на форумі підтримував Кирила


Кирила ж мабуть не лише форум підтримував, а й ВР, ОП, Зе та інші більш впливові організації, ніж форум.


то інші справа-то лобісти інтересів (державних, або власних)


а форум -від чистого серця :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:59

Опт в Києві на 13:30 досягав мінімуму 40,25/40,3, через годину трохи відскочив + 5 коп до 40,3/40,35. Приват тримаючи 40,3 (в пт в цей час при аналогічному розкладі він знизив курс на 5 коп), як би каже ринку "Пр-р-р!". Показово, що Приват, на відміну від деяких інших банків, тримає незмінним тривалий період і картковий курс 37.4532.
Якщо завтра до 10 год. не знизить, то це буде натяк на "Всьо!". В усякомк разі спекультивна можливість "Приват-обмінка" для центральної і західної України нівельована, для інших регіонів - мало-(не-)рентабельна
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:34

пітунг програв газову війну, Європа відмовилась від газу країни-терориста
---
Ціна на газ у Європі на торгах 24 жовтня опустилась нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів вперше з 14 червня.
Про це свідчать дані біржі ICE.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:34

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................24.10.2022............25.10.2022
дата розрахунку................21.10.2022.............24.10.2022
Євро...................................35,6379..................35,9579...+0.90%
Долар США........................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9833 (в пятницу 0.9745).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.26 (в пятницу 113.52)
В пятницу после обеда доллар сильно обвалился и после этого медленно карабкается вверх.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:45

  edvardd написав:Запорожье
40,35/40,55
38,85/39,25

40,35/40,55
38,90/39,25
и єти люди запрещали нам ковіряться в носу:
Зображення
сайт для заливки файлов
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:09

  prodigy написав:
  Ромасик написав:
prodigy написав:інформація для тих кто на форумі підтримував Кирила


Кирила ж мабуть не лише форум підтримував, а й ВР, ОП, Зе та інші більш впливові організації, ніж форум.


то інші справа-то лобісти інтересів (державних, або власних)


а форум -від чистого серця :mrgreen:

Не сотвори собі кумира (с)
Підтримували інституцію, а не Кирила! Крапка!

В рамках роботи інституції Кирило робив все вірно. Претензій до нього в цьому плані не багато.
А те що він "редиска" в чомусь іншому - то до інституції (НБУ) має відношення тільки в тому контексті, що наскрізь прогнила "система" допускає можливість таких ляпів коли на такі посали призначаються люди із сумнівною репутацією.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:21

НБУ надалі продає із резервів валюту: скільки саме та чим це загрожує

https://economics.novyny.live/finance/n ... 60633.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:41

Да уж запарился я с этим баксом: в прошлый понедельник стоял полтора часа под Приватом - пережидал тревогу - чтобы купить по 40,5, а сегодня те же полтора часа под ТАСом чтобы сдать по 40,3, стою и думаю, вроде бы взрослый человек, не идиот - закончил школу, колледж и университет и всё это чтобы в 40 лет такой хернёй заниматься...??! Экзистенция мать твою...
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