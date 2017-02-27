200 млн грн це ж якісь смішні гроші, ні? З привата мільярди виводили, і ніхто досі не сидить. Навіть Мікітасю заставу більше назначили - 260 лямів.
Львів, опт
🇺🇸 40,10/40,33
🇪🇺 38,80/39,05
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 жов, 2022 13:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
200 млн грн це ж якісь смішні гроші, ні? З привата мільярди виводили, і ніхто досі не сидить. Навіть Мікітасю заставу більше назначили - 260 лямів.
Львів, опт
🇺🇸 40,10/40,33
🇪🇺 38,80/39,05
Додано: Пон 24 жов, 2022 13:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Кирила ж мабуть не лише форум підтримував, а й ВР, ОП, Зе та інші більш впливові організації, ніж форум.
Додано: Пон 24 жов, 2022 13:33
Додано: Пон 24 жов, 2022 13:59
Опт в Києві на 13:30 досягав мінімуму 40,25/40,3, через годину трохи відскочив + 5 коп до 40,3/40,35. Приват тримаючи 40,3 (в пт в цей час при аналогічному розкладі він знизив курс на 5 коп), як би каже ринку "Пр-р-р!". Показово, що Приват, на відміну від деяких інших банків, тримає незмінним тривалий період і картковий курс 37.4532.
Якщо завтра до 10 год. не знизить, то це буде натяк на "Всьо!". В усякомк разі спекультивна можливість "Приват-обмінка" для центральної і західної України нівельована, для інших регіонів - мало-(не-)рентабельна
Додано: Пон 24 жов, 2022 14:34
пітунг програв газову війну, Європа відмовилась від газу країни-терориста
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Ціна на газ у Європі на торгах 24 жовтня опустилась нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів вперше з 14 червня.
Про це свідчать дані біржі ICE.
Додано: Пон 24 жов, 2022 14:34
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................24.10.2022............25.10.2022
дата розрахунку................21.10.2022.............24.10.2022
Євро...................................35,6379..................35,9579...+0.90%
Долар США........................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9833 (в пятницу 0.9745).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.26 (в пятницу 113.52)
В пятницу после обеда доллар сильно обвалился и после этого медленно карабкается вверх.
Додано: Пон 24 жов, 2022 14:45
40,35/40,55
38,90/39,25
и єти люди запрещали нам ковіряться в носу:
Додано: Пон 24 жов, 2022 15:09
Не сотвори собі кумира (с)
Підтримували інституцію, а не Кирила! Крапка!
В рамках роботи інституції Кирило робив все вірно. Претензій до нього в цьому плані не багато.
А те що він "редиска" в чомусь іншому - то до інституції (НБУ) має відношення тільки в тому контексті, що наскрізь прогнила "система" допускає можливість таких ляпів коли на такі посали призначаються люди із сумнівною репутацією.
Додано: Пон 24 жов, 2022 15:21
НБУ надалі продає із резервів валюту: скільки саме та чим це загрожує
Додано: Пон 24 жов, 2022 15:41
Да уж запарился я с этим баксом: в прошлый понедельник стоял полтора часа под Приватом - пережидал тревогу - чтобы купить по 40,5, а сегодня те же полтора часа под ТАСом чтобы сдать по 40,3, стою и думаю, вроде бы взрослый человек, не идиот - закончил школу, колледж и университет и всё это чтобы в 40 лет такой хернёй заниматься...??! Экзистенция мать твою...
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