Лаври Долярчика не дають спати?
Чи цю муйню немає кому слухати?
Лічильникі всі повірені?
А курс трохи відскочив, не захотів впритул до 40-ка наближатися.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 жов, 2022 16:21
Додано: Пон 24 жов, 2022 16:25
А в тюрьме сейчас ужин: макароны... ©
Очень даже неплохо, если можете себе позволить 3 часа в неделю не работать. Значит не зря школа, колледж и универ.
Додано: Пон 24 жов, 2022 16:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вопрос репутации слишком сложен.
Начнем с того, что обвинение всплыло только тогда, когда он уже уходил из НБУ. Т.е. на момент его назначения на должность репутация была чиста. Мы даже не можем повозмущаться на предмет того, что за границей после таких обвинений уходят в отставку - он ушел (не знаю, есть ли связь). Само обвинение, в данном случае, тоже не выглядит слишком серьезным.
С самим понятием тоже не все гладко. С одной стороны, хочется, чтобы на таких должностях люди были кристально чисты, и появление такого обвинения приводило к отставке. Но с другой стороны, обвинить можно кого угодно в чем угодно. Ложечки потом найдутся, а профессионал с должности уже ушел. Обвинения нуждаются в доказательствах, но в вопросах репутации презумпция невиновности не работает.
Проблема эта не только наша, на западе, особенно в США, сейчас мода на обвинения в "аморалке". Мне трудно вспомнить известную личность мужского пола, которую в последнее время не обвиняли в том, что он 40 лет тому назад кого-то неправильно ущипнул за задницу. Явление, вроде бы, из другой оперы, но проблемность понятия "репутация" демонстрирует достаточно ярко.
ЗЫ Я не защищаю конкретную личность или конкретную институцию. Я защищаю право человека на справедливое отношение и право руководителя на отношение к нему как к человеку, а не иконе.
Додано: Пон 24 жов, 2022 17:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
трохи перефразую вас:
В рамках роботи лікарні претензій до лікаря немає, він все робив вірно.
А те що перепродував органи пацієнтів то це тільки питання до гнилої системи. А так він все правильно робив. Я підтримую інститут лікарні!
Вибачте але питання до нього були вже давно.
І фільми про нього теж знімали задовго до цього.
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